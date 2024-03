Khả năng sinh tồn trên đảo hoang của bạn giỏi đến đâu?

Hãy xem cách xử lý tình huống của bạn nếu vướng phải tình huống khó khăn này nhé!

Hãy tưởng tượng, bạn ở trên một con tàu hay máy bay gặp nạn. Bạn mở mắt ra và nhận thấy mình đang trên đảo hoang. Bạn nghĩ mình có thể sống sót ở đó bao lâu?

1. Bạn nhận ra đó không phải cơn ác mộng, mà là thực tế. Bạn bị lạc trên đảo hoang. Bạn sẽ làm gì đầu tiên?

A. Lấy lại bình tĩnh và cố nghĩ điều này không thể xảy ra được (2 điểm)

B. Cố chấp nhận sự thật là bạn đang trên bờ biển (3 điểm)

C. Bắt đầu tìm kiếm xem còn ai sống sót trên đảo hay không? (4 điểm)

D. Chạy và chạy không ngừng (1 điểm)

2. Bạn tìm được những quả mọng chín đỏ trên bụi rậm. Bạn sẽ làm gì?

A. Chúng là sản phẩm hoàn toàn tự nhiên. Ăn thôi! (3 điểm)

B. Hái những quả đó, ném xuống nước. Nếu chúng nổi, thì thưởng thức thôi vì chúng an toàn (1 điểm)

C. Quan sát thật kỹ xem chúng có phải quả độc không (2 điểm)

D. Tránh xa chúng vì bạn không biết rõ chúng có an toàn hay không (4 điểm)

3. Bạn không tìm thấy nguồn nước và đang rất khát. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn uống nước biển?

A. Nhịp tim và huyết áp sẽ tăng (4 điểm)

B. Không gì cả, chỉ mặn chút thôi (3 điểm)

C. Con người không cần nước để tồn tại, đây vẫn là điều bí mật chưa lời giải thích (1 điểm)

D. Để nước biển lắng trong 30 phút, muối sẽ chìm xuống dưới và bạn có nước sạch để uống (2 điểm)

4. Nơi nào tốt nhất để trú ẩn?

A. Nơi nào gần nguồn nước? (2 điểm)

B. Nơi nào mà thuyền, máy bay dễ quan sát thấy bạn (3 điểm)

C. Trên ngọn cây (1 điểm)

D. Hai lựa chọn đầu tiên (4 điểm)

5. Bạn không biết bạn đang ở đâu mà không có thiết bị để liên lạc với thế giới bên ngoài. Bạn nên làm gì?

A. Hát to nhất có thể để biết đâu ai đó nghe thấy bạn (2 điểm)

B. Không gì có thể giúp bạn (1 điểm)

C. Viết chữ "Cấp cứu" trên đá và đốt đống lửa cạnh đó (4 điểm)

D. Tìm một cái chai rỗng để gửi thư ra bên ngoài (3 điểm)

6. Bạn quyết định không đợi thêm nữa và tự tạo một cái bè để rời đảo. Hình dáng bè như thế nào là hiệu quả nhất?

A. Tam giác (3 điểm)

B. Chữ nhật (4 điểm)

C. Ngôi sao (1 điểm)

D. Vòng tròn (2 điểm)

7. Bạn đi bơi để hạ nhiệt và bị cá mập tấn công. Bạn nên tự phòng thủ thế nào?

A. Tự nhủ, "Đây thực sự là cuộc sống tuyệt vời!" (3 điểm)

B. Hát cho cá mập nghe, vì cá thích âm nhạc (1 điểm)

C. Bất động, hy vọng nó không thấy bạn (2 điểm)

D. Cào vào mắt con cá vì đó là điểm yếu (4 điểm)

8. Trời rất nóng và bạn thấy khát. Bạn từng nghe nói về việc lấy nước từ hiện tượng bốc hơi nước lợi dụng ánh nắng mặt trời. Bạn cần những gì để làm nhiệm vụ đó?

A. Nước biển và kính lúp (1 điểm)

B. Hai thùng nước (3 điểm)

C. Những ống sắt và chai thủy tinh (2 điểm)

D. Một mảnh nilon, lá cây và đồ chứa nước (4 điểm)

9. Thay vì lãng phí thời gian và năng lượng vào việc xây dựng hệ thống tích nước từ ánh nắng mặt trời, bạn quyết định tự uống nước tiểu của mình. Chuyện gì sẽ xảy ra?

A. Nó hoàn toàn vô trùng và thích hợp để uống (2 điểm)

B. Tại sao không, nó có mùi giống nước chanh (1 điểm)

C. Không, đừng uống (4 điểm)

D. Không vấn đề gì, vì chẳng ai nhìn thấy bạn tự uống nước tiểu (3 điểm)

10. Nước được xem là kho báu trong hoàn cảnh này. Bạn cần tránh bị mất nước, nhưng không nên lãng phí nước. Một người trưởng thành cần bao nhiêu nước là đủ cho một ngày?

A. Tùy thuộc vào hoàn cảnh (4 điểm)

B. Khoảng 60% cơ thể chúng ta là nước, cần phải bổ sung đầy đủ (1 điểm)

C. 1 lít (3 điểm)

D. Có rất nhiều nước trong không khí và cơ thể có thể hấp thu được (2 điểm)

Mộc Trà (st)