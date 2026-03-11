Khả năng khai thác dòng tiền của căn hộ biển The Sunset

Căn hộ biển The Sunset được nhà đầu tư kỳ vọng khai thác giá cao hơn 30-50% nhờ tầm nhìn ra cầu Hôn, xem pháo hoa, gần hệ sinh thái thương mại, dịch vụ hoàn chỉnh.

The Sunset là phân khu căn hộ mới nhất thuộc dự án Sun Grand City Hillside Residence. Dự án gồm nhiều tòa tháp nằm trên sườn núi Ông Quán. Ngay từ khi ra mắt, tổ hợp thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, kỳ vọng khai thác dòng tiền từ tiềm năng phát triển của đảo Ngọc.

Bài toán khai thác cho thuê

Sau nhiều năm kinh doanh lưu trú tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, anh Hoàng Trung Anh quyết định "bỏ phố ra đảo" từ cuối 2024. Anh đầu tư các căn hộ thuộc dự án Sun Grand City Hillside Residence, phía nam đảo Ngọc để khai thác cho thuê.

Nhà đầu tư cho rằng với căn hộ cho thuê tại các đô thị lớn, biên lợi nhuận ngày càng thu hẹp vì vốn đầu tư tăng cao trong khi khả năng chi trả của người thuê gần như không đổi. "Đó là lý do tôi quyết định chọn Thị trấn Hoàng Hôn Phú Quốc làm cứ điểm đầu tư mới", anh Trung Anh nói.

Nhà đầu tư Hoàng Trung Anh đang khai thác nhiều căn hộ cho thuê tại Nam Phú Quốc. Ảnh: NVCC

Theo đánh giá của anh, phía Nam Phú Quốc nhiều tiềm năng nhờ sự hiện diện của những công trình mang tính biểu tượng do Sun Group phát triển. Nổi bật là Sun World Hon Thom với cáp treo ba dây dài nhất thế giới; Sunset Town với Cầu Hôn - biểu tượng kiến trúc mang dấu ấn nghệ thuật; chợ đêm Vui-Fest cùng hàng loạt show diễn ánh sáng, nhạc nước, pháo hoa. Các điểm đến, công trình tạo nên nhịp sống sôi động quanh năm cho khu vực này.

Các căn hộ cho thuê của nhà đầu tư này có mức giá 1-1,5 triệu đồng mỗi đêm vào mùa cao điểm. Khi lượng khách giảm, anh chuyển hướng sang cho thuê trung hạn (1-3 tháng) nhắm đến nhóm chuyên gia, kỹ sư hay người làm việc dài ngày trên đảo.

"Với tỷ lệ lấp đầy 86-99%, tôi tính toán chỉ mất 6-8 năm để thu hồi vốn - hiệu quả hơn so với việc cho thuê căn hộ tại các đô thị lớn", anh Trung Anh cho biết.

Phối cảnh Sun Grand City Hillside Residence. Ảnh: Sun Group

Những nhà đầu tư như anh Trung Anh không hiếm tại quần thể Sunset Town, Phú Quốc. Đa số đầu tư vào khu vực này vì đánh giá triển vọng trong dài hạn với dòng căn hộ ven biển. Sản phẩm này vừa nghỉ dưỡng, vừa có thể khai thác cho thuê hoặc giữ giá lâu dài.

Hơn nữa, du lịch cũng làm tăng năng lực khai thác dòng tiền. Năm 2025, Phú Quốc đón 8,2 triệu lượt khách. 1,8 triệu là khách quốc tế. "Với tiềm năng khách quốc tế tăng mạnh sau APEC, chúng tôi không chỉ thu về nguồn lợi từ dòng khách lưu trú, mà còn kỳ vọng dư địa tăng trưởng lớn của bất động sản", anh Trung Anh phân tích.

Kỳ vọng tăng trưởng của The Sunset

Theo các đại lý phân phối dày dạn kinh nghiệm tại thị trường Phú Quốc, đến nay, các chủ sở hữu căn hộ The Sea, The Sky, The Hill thuộc dự án Sun Grand City Hillside Residence ra mắt từ năm 2021–2022 đều đã thu về dòng tiền ổn định. Do đó, phân khu mới nhất The Sunset cũng được kỳ vọng tăng trưởng tương tự.

Bà Châu Kim Hà, Giám đốc dự án Phú Quốc, Công ty Địa ốc PQR nhận định quỹ đất ven biển tại đảo ngày càng thu hẹp. Do đó, The Sunset nằm trên sườn núi ông Quán như "nam châm" hút giới đầu tư, đón đà tăng trưởng dài hạn.

"Các căn hộ tại đây sở hữu tầm nhìn 360 độ, đặc biệt là hướng về cầu Hôn và pháo hoa. Với lượng khách du lịch tăng trưởng hiện nay thì nhà đầu tư không phải đắn đo về bài toán cho thuê", bà Hà nhận định.

Căn hộ The Sunset sở hữu tầm nhìn hướng Bãi Kem - một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh. Ảnh: Sun Group

The Sunset sở hữu cơ cấu sản phẩm đa dạng từ studio, căn 1-2 phòng ngủ đến penthouse giới hạn, thiết kế hướng đến sự linh hoạt trong sử dụng và khai thác. Chủ sở hữu có thể vận hành theo nhiều phương án khác nhau: cho thuê ngắn ngày vào mùa lễ hội - sự kiện, hoặc chuyển sang cho thuê dài hạn với các chuyên gia, khách công vụ và người lưu trú dài ngày.

Theo ghi nhận, giá thuê phòng tại những căn hộ sở hữu tầm nhìn ngắm Cầu Hôn, xem trực diện các show diễn kết hợp ánh sáng, pháo hoa, nhạc nước, cao hơn mặt bằng chung 30-50%.

Phòng ngủ căn hộ mẫu The Sunset. Ảnh: Ánh Dương

Từ dự án, du khách có thể tiếp cận toàn bộ hệ sinh thái vui chơi, giải trí, lễ hội do Tập đoàn Sun Group phát triển trong vài phút đi bộ. Theo ước tính, mỗi ngày Thị trấn Hoàng Hôn hút 15.000 khách tham quan trải nghiệm, đa phần là khách quốc tế. "Lượng khách khổng lồ sẵn có chính là lợi thế lớn nhất cho các nhà đầu tư căn hộ lưu trú The Sunset", chủ đầu tư đánh giá.

Hoài Phương