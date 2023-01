Đài LoanKha Chấn Đông, 32 tuổi, bị thương nặng ở mặt vì tai nạn khi quay cảnh hành động trong "Loạn thân".

Theo trang UDN ngày 9/1, sự cố xảy ra khi máy bay không người lái áp sát Chấn Đông để ghi cận cảnh gương mặt anh. Tuy nhiên, dụng cụ bất ngờ rơi xuống, phát nổ, khiến các mảnh vụn văng vào làm rách mặt diễn viên.

Kha Chấn Đông đóng Hàn Kiệt trong "Loạn thân". Ảnh: Netflix

Kha Chấn Đông mất nhiều máu, được đưa vào viện cấp cứu, khâu khoảng 30 mũi,. Trên Next Apple, quản lý của Chấn Đông nói: "Gương mặt anh ấy bị thương nghiêm trọng, đang được điều trị tích cực. Nghệ sĩ không phải siêu nhân. Khi quay phim, anh ấy không có tâm trí để ý máy quay bay qua bay lại quanh mình. Chúng tôi chỉ mong được yên tâm, an toàn làm việc. Mong cuộc sống của anh ấy sớm trở lại bình thường".

Đại diện đoàn phim xin lỗi Kha Chấn Đông, cho biết lấy làm tiếc vì sự cố. Công ty sản xuất đang điều tra nguyên nhân gây tai nạn. Đơn vị này cho biết sẽ chờ Chấn Đông bình phục hoàn toàn mới ghi hình tiếp.

Loạn thân bấm máy từ tháng 11/2022, do Trang Thuần Thuần giám chế, Lại Tuấn Vũ và Quản Vỹ Kiệt đạo diễn. Phim thể loại kỳ ảo, còn có sự tham gia của Vương Bá Kiệt, Tùy Đường...

Kha Chấn Đông bị rách mặt vì đóng cảnh hành động Chấn Đông và Nghiên Hy trong "You are the Apple of My Eye". Video: Youtube/Hu Xia

Chấn Đông gia nhập làng giải trí năm 2011, từng là sao nam được săn đón ở làng giải trí Hoa ngữ nhờ cơn sốt phim You Are The Apple of My Eye (đóng cùng Trần Nghiên Hy). Vai Kha Cảnh Đằng trong phim giúp tài tử thắng Nam chính xuất sắc tại giải Kim Mã 2011. Anh còn gây tiếng vang với hai phần Tiny Times (Tiểu thời đại).

Năm 2014, Chấn Đông bị bắt vì sử dụng ma túy cùng Phòng Tổ Danh (con trai Thành Long). Từ đó, sự nghiệp của anh xuống dốc. Từ năm 2016, Kha Chấn Đông trở lại đóng các phim do Đài Loan sản xuất, như The Road to Mandalay, Moneyboys, Nguyệt lão...

Như Anh (theo Next Apple, UDN)