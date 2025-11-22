Kewpie lên sóng chương trình nấu ăn cho người thân

Kewpie Việt Nam ra mắt mùa 3 chương trình "Luv Kitchen – Bếp yêu thương", lan tỏa thông điệp gắn kết gia đình Việt qua những bữa ăn tròn vị và đong đầy cảm xúc.

Ba tập "Luv Kitchen - Bếp yêu thương" mùa 3 do Kewpie Việt Nam thực hiện, sẽ lên sóng trong tháng 11 này. Mỗi câu chuyện đều được kể qua từng món ăn, với sự xuất hiện của nhân vật và người thân của họ.

Tập đầu tiên lên sóng vào ngày 24/10, với sự góp mặt của anh Đào Viễn Huy (46 tuổi, sống và làm việc tại TP HCM) - chuyên gia ẩm thực có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề. Từng rẽ hướng từ ngành hàng hải sang con đường bếp núc, anh Huy tin rằng hương vị ấm áp nhất vẫn đến từ mâm cơm nhà. Giữa nhịp sống hối hả và những áp lực thường nhật, bữa cơm mẹ nấu vẫn là điểm tựa bình yên, nơi mọi mệt mỏi dường như tan biến.

Anh Huy (ngoài cùng, bên trái) và mẹ trong không gian ấm cúng của "Luv Kitchen". Ảnh: Kewpie Việt Nam

Trong "Luv Kitchen", anh Huy chọn lẩu Shabu Shabu và salad rong sụn xốt mè rang Kewpie gửi đến mẹ, với tiêu chí món ăn vừa dễ thực hiện tại nhà, vừa tốt cho sức khỏe người lớn tuổi.

Dù là đầu bếp chuyên nghiệp từng chinh chiến tại nhiều căn bếp ở các nhà hàng Á, Âu, bếp chay... anh lại hiếm khi có dịp tự tay nấu cho mẹ. "Ai cũng tưởng có con trai là đầu bếp, chắc mẹ tôi sẽ được thưởng thức những món ăn ngon mỗi ngày nhưng bốn mươi mấy tuổi rồi, hầu như tôi chưa nấu bữa cơm nào trọn vẹn cho mẹ", anh tiết lộ.

Đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, người đàn ông với sự cứng cỏi, độc lập trong vai trò trụ cột gia đình, được trở lại là đứa con trai nhỏ của mẹ, được bày tỏ tình yêu thương dành cho đấng sinh thành bằng một món ăn ngon.

Huyền My (ngoài cùng bên trái) xuất hiện cùng mẹ trong chương trình. Ảnh: Kewpie Việt Nam

Tập số 2 của chương trình, lên sóng vào ngày 7/11, có sự góp mặt của Huyền My (27 tuổi), cô chủ nhỏ của một tiệm bánh tại TP HCM. Việc tham gia "Luv Kitchen" là cơ hội đặc biệt để cô gái trẻ tổ chức sinh nhật bất ngờ cho mẹ.

Chia sẻ về mối quan hệ với mẹ, Huyền My bộc bạch trước đây, hai mẹ con thường khắc khẩu, cũng từng có những lần im lặng với nhau. Nhưng sau thời gian du học xa nhà, cô nhận ra mẹ luôn yêu mình theo cách riêng.

My khéo tay khi làm bánh nhưng trong những bữa cơm hằng ngày, cô chỉ biết làm những món cơ bản và mẹ luôn là người nấu ăn chính. Để chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật bất ngờ năm nay, cô chủ nhỏ cùng đầu bếp Kewpie thực hiện món mỳ Udon Tan Tan mà mẹ thích. Trong quá trình tự tay thực hiện, My nhận ra việc chế biến khá dễ dàng. "Đây là lần đầu tôi biết xốt mè rang Kewpie có thể xào và nấu nước dùng, chứ không chỉ để trộn cùng salad", cô nói.

Nếu những lần sinh nhật trước, chỉ cần My và em gái vừa rục rịch chuẩn bị là mẹ đã đoán được ngay, thì lần này, cô Diệu Huyền - mẹ của Huyền My không giấu được xúc động khi nhìn thấy những gì hai con gái dành tặng mình. Chương trình trở thành cầu nối để ba mẹ con lưu giữ thêm những kỷ niệm đẹp bên mâm cơm giản dị nhưng đầy yêu thương.

"Nhờ chương trình, mẹ và chị em tôi nói được những điều trước giờ chưa từng thổ lộ", Huyền My tâm sự.

Chị Xuân Đào (đứng giữa) cùng đầu bếp Kewpie thực hiện những món ăn ngon cho cháu. Ảnh: Kewpie Việt Nam

Câu chuyện của chị Xuân Đào (40 tuổi, sống và làm việc tại TP HCM) trong tập cuối cùng của chương trình lên sóng vào ngày 21/11, lại chạm đến cảm xúc của người xem qua tình yêu thương giữa dì và cháu. Chị Đào có hai cháu nhỏ, 6 tuổi và 4 tuổi, con của người em gái thứ hai. Vì hai bé là những đứa cháu đầu tiên trong gia đình, chị và ông bà ngoại đều rất mực yêu thương, chăm sóc.

Chị luôn quan tâm đến chế độ dinh dưỡng của các bé trong bữa ăn. "Làm món nào cho các cháu, tôi cũng lên mạng tìm hiểu: món ăn đó chất đạm - chất béo ra sao, cung cấp được gì cho các bé... Người lớn thì ăn sao cũng được nhưng con nít thì khác", chị chia sẻ.

Tham gia chương trình năm nay, chị chọn món tôm xốt mayonnaise cam trứng muối và salad trái cây, vừa ngon miệng, vừa đủ chất. Với món tôm, chị dùng mayonnaise hương vị Nhật với công thức đặc biệt chỉ có lòng đỏ trứng và thành phần chứa nhiều dinh dưỡng, phù hợp cho trẻ nhỏ.

"Chị muốn sau này, khi hai cháu lớn lên và xem lại chương trình, các con sẽ hiểu hơn tình cảm của dì dành cho mình", chị cho biết.

Đại diện Kewpie Việt Nam cho biết từ những câu chuyện giản dị nhưng đầy cảm xúc ấy, Luv Kitchen gửi đến thông điệp "bữa ăn không chỉ là nơi sum họp mà còn là chất keo gắn kết tình thân. Với sự đồng hành của Kewpie, mỗi món ăn Việt thêm tròn vị, mỗi khoảnh khắc bên nhau thêm đong đầy".

"Luv Kitchen - Bếp yêu thương" là chương trình do Kewpie Việt Nam thực hiện từ năm 2023. Qua ba mùa đồng hành cùng khán giả, đây là nơi các gia đình chia sẻ câu chuyện, cùng nấu món ăn gắn kết yêu thương. Mỗi tập là một hành trình nhỏ, khơi lại cảm xúc gia đình qua bữa ăn tròn vị và ấm áp.

Chương trình được phát sóng trên fanpage và kênh YouTube của thương hiệu.

Hải My