Kevin Spacey được tòa tuyên vô tội

Bồi thẩm đoàn tòa đại hình ở Southwark, Anh, tuyên Kevin Spacey - tài tử "House of Cards" - không phạm tội tấn công tình dục bốn người đàn ông.

Theo Sky News ngày 26/7, Kevin Spacey xúc động khi được tuyên vô tội trước cáo buộc về sự việc diễn ra ở Anh từ năm 2001 đến 2013. Các trang tin miêu tả diễn viên Hollywood khóc, đưa tay ôm ngực, nhìn bồi thẩm đoàn và liên tục nói "cảm ơn". 26/7 cũng là ngày sinh nhật của ông.

Bồi thẩm đoàn tuyên bố ông vô tội sau 12 giờ 26 phút bàn luận. Thẩm phán Justice Wall cho biết các bồi thẩm viên từng nói áp lực vì bị dư luận quan tâm quá mức khi tham gia vụ án.

Tại tòa, Kevin Spacey phủ nhận mọi cáo buộc, cho rằng dù ông có thích "tán tỉnh" hoặc "cởi mở" trong một số mối quan hệ, bản thân không phải người xấu. Diễn viên cũng chịu áp lực khi công khai là người đồng tính sau các cáo buộc về hành vi tình dục.

Kevin Spacey rời tòa sau khi được tuyên không có tội. Ảnh: Sky News

Trước khi rời tòa, diễn viên có bài phát biểu ngắn, có đoạn: "Tôi vô cùng biết ơn bồi thẩm đoàn vì đã dành thời gian xem xét tất cả bằng chứng và dữ kiện một cách cẩn thận trước khi đưa ra quyết định".

Tài tử nén khóc khi nói cuộc sống của ông tan nát vì một cáo buộc khác năm 2017. "Một làn sóng phán xét lan nhanh. Trước khi mọi thứ sáng tỏ, tôi đã mất việc, mất danh tiếng, mất tất cả trong vài ngày", ông nói.

Kevin Spacey, 64 tuổi, từng đoạt hai giải Oscar diễn xuất với The Usual Suspects và American Beauty. Năm 2013, ông gây chú ý với vai diễn Tổng thống Francis Underwood trong series truyền hình House of Cards.

Vì scandal, Netflix sa thải Kevin Spacey khỏi House of Cards. Những thước phim diễn viên quay trong All the Money in the World cũng phải quay lại, người đóng thế là Christopher Plummer. Vertical Entertainment - hãng phim độc lập của Mỹ - không loại vai chính của Kevin Spacey trong Billionaire Boys Club, vẫn phát hành nhưng phim thất bại, chỉ thu về 126 USD trong ngày đầu ra mắt.

Cuối tháng 10/2017, nam diễn viên Anthony Rapp tố cáo từng bị Kevin Spacey quấy rối tình dục vào năm 1986, khi anh mới 14 tuổi. Kevin Spacey không thừa nhận nhưng xin lỗi Rapp, đồng thời công khai ông là người đồng tính. Sau đó, Spacey còn vướng vào rắc rối với nhiều cáo buộc khác.

Kevin Spacey hôn cô gái trẻ trong "American Beauty" Kevin Spacey đóng cảnh hôn bạn học của con gái trong "American Beauty". Video: Amazon

Duy Quang (theo Sky News)