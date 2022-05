Kevin Spacey đối mặt bốn tội danh tình dục

AnhCác công tố viên khởi tố Kevin Spacey tội danh tấn công tình dục ba người đàn ông sau cuộc điều tra của cảnh sát ở London.

Theo AP, ngày 26/5, cơ quan truy tố của Anh (CPS) cho biết khởi tố tài tử người Mỹ bốn tội danh liên quan đến các hành động diễn ra ở London từ năm 2005 đến 2008 và miền Tây nước Anh tháng 4/2013.

Rosemary Ainslie - lãnh đạo CPS - cho biết ra lệnh khởi tố dựa trên kết quả điều tra của cảnh sát. Nếu tài tử từ chối đến Anh hầu tòa, các công tố viên dự định làm thủ tục xin dẫn độ tội phạm với chính phủ Mỹ.

Cuối tháng 10/2017, nam diễn viên Anthony Rapp tố cáo từng bị Kevin Spacey quấy rối tình dục vào năm 1986, khi anh mới 14 tuổi. Kevin Spacey không thừa nhận nhưng xin lỗi Rapp, đồng thời công khai ông là người đồng tính.

Tiếp đó, hơn 30 người đàn ông tố cáo Kevin Spacey lạm dụng họ suốt 30 năm qua. Diễn viên luôn phủ nhận cáo buộc. Ông từng hầu tòa năm 2019, nhưng các vụ kiện sau đó bị hủy vì không đủ chứng cứ. Một nguyên đơn giấu tên rút đơn kiện. Người tố cáo khác qua đời vì bạo bệnh. Spacey hiện bị Anthony Rapp kiện ở New York trong một phiên tòa dân sự.

Kevin Spacey (đeo khẩu trang) đến tòa án ở New York hôm 26/5. Ảnh: AP

Kevin Spacey sinh năm 1959, từng đoạt hai giải Oscar diễn xuất với The Usual Suspects và American Beauty. Năm 2013, ông gây chú ý với vai diễn Tổng thống Francis Underwood trong series truyền hình House of Cards.

Vì scandal, Netflix sa thải Kevin Spacey khỏi House of Cards. Những thước phim diễn viên quay trong All the Money in the World cũng phải quay lại, người đóng thế là Christopher Plummer. Vertical Entertainment - hãng phim độc lập của Mỹ - không loại vai chính của Kevin Spacey trong Billionaire Boys Club, vẫn phát hành nhưng phim thất bại, chỉ thu về 126 USD trong ngày đầu ra mắt.

Kevin Spacey hôn cô gái trẻ trong "American Beauty" Kevin Spacey đóng cảnh hôn bạn học của con gái trong "American Beauty". Video: Amazon

Phương Mai (theo AP)