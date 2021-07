Từ lớp cỏ rough viền green, Kevin Na dùng đầu gậy gạt để chip bóng và ghi birdie tại vòng thứ hai John Deere Classic thuộc PGA Tour hôm 9/7.

Na nhập cuộc từ hố 10, ghi sáu birdie và một bogey qua 14 hố. Đến hố 6 par4, anh phát 237 yard vào bên phải fairway, thêm 123 yard trong cú thứ hai nhưng bóng vào rough. Với cỏ dày và thay vì gậy wedge, Na lật ngược putter, dùng phần mũi đầu gậy để chip bóng. Golfer Mỹ gốc Hàn birdie nhờ sự sáng tạo và chính xác trong cú thứ ba:

Kevin Na chốt hố kiểu dị

PGA Tour ghi nhận Na khi mổ bóng, cách mục tiêu đến 8,4 mét.

Kiểu chốt hố này tương tự danh thủ Vijay Singh tại hố 16, ngày cuối The Players Championship 2001. Dù lúc ấy ghi eagle, Singh chỉ về nhì còn Tiger Woods vô địch sự kiện chủ lực của PGA Tour.

Sau khi birdie sáng tạo hôm qua, Na bogey hố cuối, chốt vòng 66 gậy trên sân par71 rồi đứng T12 ở điểm -9 sau 36 hố, cách đỉnh bảng bốn gậy. Luke List bứt phá lên ngôi đầu nhờ 63 gậy, trong đó ghi chuỗi năm birdie đoạn giữa vòng. Tính cả trận, đấu thủ 36 tuổi chưa từng thắng PGA Tour ghi tám birdie và không bogey.

Na sinh năm 1983, đoạt năm chức vô địch qua 17 năm đấu PGA Tour. Đấu trường Mỹ hiện ghi nhận Na đạt 35,2 triệu USD tiền thưởng sau 437 sự kiện, trong đó 300 lần qua cắt loại.

Kevin Na sẽ nghỉ ngơi sau John Deere Classic do không phải dự The Open tuần tới. Ảnh: Golf Digest

Hôm 7/7, Na tuyên bố không dự The Open Championship 2021 từ 15/7 đến 18/7 ở Sandwich, Anh do vướng lệnh hạn chế di chuyển mùa dịch. Anh là đấu thủ Mỹ đầu tiên chủ động bỏ suất tranh major lâu đời nhất do Royal & Ancient (R&A) sở hữu và độc quyền tổ chức. Giải năm nay ở kỳ đấu thứ 149 với quỹ thưởng 11,5 triệu USD trên sân Royal St. George’s.

Quốc Huy