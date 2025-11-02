'Kêu trời' vì giới hạn tốc độ 16 km/h

AnhBị giới hạn tốc độ 10 dặm/h (16 km/h) - chậm hơn cả chạy bộ, nhiều tài xế ở London bức xúc, cho rằng quy định này "vô lý", khiến xe dễ chết máy và gây tắc nghẽn.

Hội đồng Islington áp dụng hạn chế 10 dặm/giờ (16 km/h) trên một đoạn phố St John từ ngày 1/11, dự kiến kéo dài 6 tháng để phục vụ thi công.

Quy định này vấp phải sự phản đối của người dân. Tài xế taxi Jahid Cahit, 68 tuổi, có gần 20 năm kinh nghiệm, gọi đây là điều "vô lý". "Đi bộ còn hơn", ông Cahit bức xúc và cho biết đã bị phạt hai lần, mỗi lần 240 bảng. "Có lẽ đây là năm cuối tôi chạy xe".

Tuyến phố St John, ở London đang giới hạn tốc độ 10 dặm/h

Nhiều tài xế cho biết việc giữ tốc độ này gần như bất khả thi. Ông Phil Cudlipp, 68 tuổi, nói không thể lái chiếc Harley-Davidson ở tốc độ 20 dặm/h, huống hồ 10 dặm/h. "Xe đi chậm quá dễ chết máy, gây tắc nghẽn và tăng phát thải", ông Phil nói.

Ghi nhận của truyền thông cho thấy, dù có biển báo, nhiều ôtô vẫn chạy 26 dặm/h, xe đạp 18 dặm/h. Đáng chú ý, một người chạy bộ cũng đạt 12 dặm/h.

Anh Ryan, 24 tuổi, làm việc gần đó, gọi đây là giải pháp "nửa vời". "Hoặc cấm xe hoàn toàn, hoặc cho chạy bình thường. Giới hạn này chỉ thêm hỗn loạn", anh nói.

Ông Phil Cudlipp, 68 tuổi, ở London

Giới hạn 10 dặm/h là động thái mới nhất sau hàng loạt biện pháp nhằm giảm phương tiện cá nhân ở London, như áp dụng tốc độ 20 dặm/h (32 km/h) ở nhiều tuyến nội đô, thu thuế tắc nghẽn và mở rộng Vùng phát thải cực thấp (ULEZ).

Bà Rowena Champion, Ủy viên phụ trách Môi trường của Hội đồng Islington, giải thích đây chỉ là biện pháp an toàn tạm thời. "Lòng đường phải thu hẹp để thi công, nhằm cải thiện trải nghiệm cho người đi bộ và xe đạp. Khi công trình hoàn tất, chúng tôi sẽ gỡ bỏ quy định này", bà Champion khẳng định.

