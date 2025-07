Kêu gọi sa thải trọng tài ở trận võ sĩ gốc Việt lập kỷ lục UFC

UAETrọng tài Jason Herzog hứng chỉ trích khi không cho trận đấu giữa Steven Nguyen và Mohammad Yahya kết thúc sớm, ở UFC Fight Night hôm 26/7.

Steven lập kỷ lục 6 lần đánh ngã, rồi thắng Yahya bằng knock-out kỹ thuật. Ở hiệp một, võ sĩ gốc Việt này tung 47 đòn đánh trúng đầu và 5 lần làm ngã Yahya. Sang hiệp hai, Steven thêm ba lần làm ngã đối phương, nhưng UFC tính hai lần do Yahya trượt chân. Cuối cùng, các bác sĩ yêu cầu dừng trận đấu khi võ sĩ UAE sưng to vùng mắt trái.

Yahya được xác định bị gãy xương vùng gò má, gốc mắt trái. Anh rời sân bằng cáng và có thể phải phẫu thuật tái tạo mặt.

Võ sĩ UAE Yahya thua võ sĩ người Mỹ gốc Việt Steven Nguyen bằng knock-out kỹ thuật tại sự kiện UFC Fight Night ở UAE tối 26/7/2025. Ảnh: Zuffa LLC

Thực tế, từ lần thứ ba đánh ngã Yahya, Nguyen thường dừng lại và chờ quyết định của trọng tài hoặc đối thủ bỏ cuộc. Tuy nhiên, trọng tài Herzog lẫn HLV của Yahya đều không có ý định ấy.

Sau trận đấu ở hạng lông (dưới 65,8 kg), cộng đồng MMA quốc tế phản ứng tiêu cực với việc cho trận đấu tiếp tục của trọng tài. "Herzog muốn nhìn thấy xác chết ở cự ly gần, và tôi tôn trọng điều ấy", cựu võ sĩ UFC Zac Pauga viết trên X.

Bình luận viên MMA kỳ cựu Dan Hardy thì viết: "Yahya trông như bị gãy hốc xương mắt ấy. Gã này cứng đầu quá. Tôi cảm giác muốn dừng trận đấu này lại vậy".

Báo Anh Daily Mail dẫn lại bình luận của nhiều người hâm mộ MMA cảm thấy trận đấu đã không được dừng đủ sớm. "Herzog đáng bị sa thải, đó không phải là một trận đòn, mà là chấn thương có thể thay đổi số phận võ sĩ", một tài khoản viết trên X.

Một người khác viết: "Hãy loại Herzog khỏi môn thể thao này. Ông ta vô dụng. Từ một trọng tài giỏi nhất, ông ta trở thành kẻ tệ nhất trong những kẻ tệ hại".

Nhiều bình luận khác dùng câu nói nổi tiếng "If he dies, he dies" trong bộ phim Rocky IV để nói về tình huống. Câu nói này ám chỉ Herzog không thật sự quan tâm đến việc Yahya có chết hay không.

Trọng tài nổi tiếng John McCarthy cũng đề cập đến trận đấu này trong podcast Weighing In. Ông cho rằng Herzog có thể dừng trận đấu sớm, đặc biệt khi xét đến mức độ chấn thương mà võ sĩ phải chịu so với kết quả thắng, thua có thể xảy ra.

"Bạn không thể để những võ sĩ cấp thấp chịu quá nhiều sát thương", McCarthy nói. "Khi bị đánh như thế, họ không thể thắng trận này. Không có ích gì khi tiếp tục cho võ sĩ tiếp tục để nhận thêm sát thương".

Trọng tài Herzog (phải) bắt chính trận Steven Nguyen đấu Yahya. Ảnh: Zuffa LLC

Ngoài vấn đề này, giới trọng tài cũng thảo luận nhiều về việc các trọng tài bàn chỉ chấm Steven Nguyen thắng Yahya 10-8, thay vì 10-7. Đây là một tỷ số hiếm có cho thấy chênh lệch hoàn toàn giữa hai võ sĩ.

McCarthy cho rằng 10-7 là điều hiển nhiên ở trận đấu tại UAE. Nhưng ông tin rằng các trọng tài bàn đang cố gắng bảo vệ sự nghiệp của họ bằng cách không đưa ra bảng điểm hiếm.

"Tôi nghĩ họ sợ. Nhiều giám khảo không ở Mỹ. Họ đang ở châu Âu và muốn tiếp tục công việc", trọng tài này cho hay. "Vì vậy, họ tìm kiếm con đường an toàn. Nhưng họ không trao cho Steven Nguyen kết quả anh ấy xứng đáng nhận sau những gì đã làm".

Chiến thắng đầu tiên ở UFC giúp Steven Nguyen giành giải Màn trình diễn hay nhất đêm (Performance of the night) để nhận 50.000 USD tiền thưởng, tương đương 1,25 tỷ đồng. Ở trận thua trước đó, Steven và Errens cũng thu về mỗi người 50.000 USD cho giải Trận đấu hay nhất đêm (Fight of the night).

Steven Nguyen sinh tại Kansas, Mỹ và có bố mẹ đều là người Việt Nam. Anh dấn thân vào võ thuật từ nhỏ và bắt đầu thi đấu các giải MMA nghiệp dư từ năm 2011 ở Mỹ với thành tích thắng chín và thua một. Năm 2016, Steven lên chuyên nghiệp và đã có thành tích thắng 10 và thua hai.

