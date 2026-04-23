Kêu gọi hiến tặng sách, tư liệu về Côn Đảo

Ban tổ chức kêu gọi độc giả, giới nghiên cứu hiến tặng tư liệu, sách về Côn Đảo để tôn vinh giá trị lịch sử vùng đất anh hùng.

Hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ năm, do Hội Nhà báo Việt Nam (Văn phòng phía Nam) phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức.

Côn Đảo là địa danh gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc, từng được xem là "địa ngục trần gian", là nơi giam giữ và tra tấn các tù nhân chính trị, các chiến sĩ cách mạng và người yêu nước. Theo ban tổ chức, việc xây dựng tủ sách mang ý nghĩa đề cao giá trị lịch sử, tinh thần bất khuất của thế hệ cha ông. Qua đó góp phần lan tỏa tri thức, giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng và thế hệ trẻ.

Hiện ban tổ chức khảo sát một khuôn viên khoảng 125m2 tại Côn Đảo để chọn nơi đặt tủ sách. Không gian được thiết kế mở, lấy cảm hứng từ hình ảnh cây bàng gắn liền với vùng đất này. Sau khi hoàn thành, đây được xem như một nơi phục vụ hoạt động tra cứu, nghiên cứu, học tập, và trở thành điểm sinh hoạt chuyên đề, hoạt động về nguồn cho học sinh, cán bộ trên địa bàn, khách tham quan khi đến Côn Đảo.

Ban tổ chức phát động việc hiến tặng tài liệu, sách, tư liệu quý liên quan đến văn hóa, con người Côn Đảo nói riêng và lịch sử Việt Nam nói chung. Theo đó, các cá nhân, nhà nghiên cứu, nhà xuất bản, nhà báo, tác giả, các tổ chức trong và ngoài nước có thể chung tay làm phong phú nguồn tư liệu. Không gian tiếp nhận sách tặng được bố trí tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP HCM.

Ông Trần Trọng Ninh (phải) - con trai ông Trần Trọng Tân, cựu tù chính trị Côn Đảo - trao tặng sách lịch sử cho đại diện ban tổ chức chương trình - ông Lê Hoàng, Giám đốc Đường sách TP HCM. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Tại buổi giới thiệu tủ sách Huyền thoại Côn Đảo diễn ra tại Đường Sách TP HCM, sáng 24/4, ban tổ chức công bố danh mục các bài báo toàn văn được đề xuất hiến tặng cho tủ sách, gồm 309 bài viết chia thành ba nhóm nội dung: 62 bài về địa danh và giai thoại Côn Đảo, 110 bài về hệ thống nhà tù Côn Đảo và Nghĩa trang Hàng Dương, 137 bài về phong trào đấu tranh của tù chính trị.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM (thứ hai từ trái sang, hàng đầu) cùng các đại diện nhận bảng trao tặng sách của các đơn vị xuất bản và phát hành. Ban tổ chức cho biết hướng đến mục tiêu tập hợp được 500 đầu sách đa dạng thể loại cho tủ sách. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Tân Cao