Kêu gọi 20 người liên quan vụ đánh bạc ở khách sạn Pullman ra trình diện

Hà NộiBộ Công an đang truy tìm 20 người bị nghi thực hiện hành vi phạm tội liên quan vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều chi nhánh Hà Nội - King Club.

Ngày 2/4, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an kêu gọi 20 người ra trình diện, hợp tác làm rõ các nội dụng liên quan vụ án để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Địa chỉ liên hệ là trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, số 10 Trần Kim Xuyến, Yên Hòa, Cầu Giấy; gặp điều tra viên Lê Minh Khánh 0993378599.

Danh sách 20 người bị truy tìm

Trước đó, giữa tháng 6/2024, Cục An ninh điều tra đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt quả tang nhóm người tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Kiều Chi nhánh Hà Nội - King Club tại tầng một Khách sạn Pullman, quận Đống Đa. Hiện, ít nhất 18 người đã bị khởi tố.

Bên trong câu lạc bộ đánh bạc lúc bị bắt quả tang. Ảnh: Linh Đan

Trong những người bị khởi tố có ông Hồ Đại Dũng (53 tuổi, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ); Ngô Ngọc Đức (51 tuổi, cựu bí thư Thành ủy thành phố Hòa Bình) và Trương Xuân Danh (48 tuổi, cựu phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần phát triển địa ốc Cienco 5).

Những người bị khởi tố để điều tra về tội Tổ chức đánh bạc có 3 người quản lý tại King Club, quốc tịch Hàn Quốc, là: Cho Choon Keun, 51 tuổi; Choi Jin Bok, 58 tuổi; Shim Hawn Hee, 28 tuổi. Cùng tội danh này còn có ông Nguyễn Đình Lâm (70 tuổi, Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng); Phan Trường Giang (52 tuổi, Giám đốc Chi nhánh CLB Doanh nghiệp Việt Kiều, thuộc Công ty TNHH Dịch vụ đầu tư và giải trí Việt Hải Đăng).

Cơ quan An ninh đang tiếp tục điều tra vụ án.

Phạm Dự