Kẹt trên đường ray, ôtô bị tàu hỏa tông

Hà NộiÔtô điện bị tàu hỏa tông văng khi kẹt trên đường ray đường sắt Bắc Nam đoạn qua xã Đại Xuyên, tối 18/4.

Khoảng 18h30, người đàn ông lái ôtô điện từ trong ngõ băng qua đường sắt đoạn ngã tư Guột, xã Đại Xuyên, TP Hà Nội, để ra quốc lộ 1. Khi xe vừa di chuyển vào đường ray thì barie đường sắt hạ xuống và đè lên.

Thấy xe mắc kẹt, một số người đi đường chạy lại cùng tài xế cố di chuyển phương tiện khỏi đường ray song bất thành.

Chưa đầy một phút khi xe mắc kẹt, tàu hỏa SE6 lao tới tông ôtô văng khỏi đường ray. Tài xế thoát khỏi xe chỉ vài chục giây trước đó.

Xe ôtô kẹt trên đường ray bị tàu hỏa tông văng Khoảnh khắc tàu đâm ôtô. Video: Bảo Chung

Tại hiện trường, xe điện bị hư hỏng nặng, bên trong bung túi khí. Cột đèn và biển báo đường sắt cũng bị gãy đổ.

Thời gian qua, số vụ tai nạn đường sắt qua địa bàn TP Hà Nội tăng cao, buộc chính quyền địa phương phải rào chắn nhiều lối đi tự mở. Hiện có ba lỗi phổ biến là vượt đường ngang khi đèn đỏ, cần chắn chưa hạ; vượt khi cần chắn đang hạ và dừng xe trong phạm vi an toàn đường sắt.

Việt An