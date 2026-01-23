-
Loạt sút luân lưu
Hàn Quốc đá trước. Kim Tae-won đánh bại Cao Văn Bình ở lượt sút đầu tiên, dù thủ môn Việt Nam đoán đúng hướng. Cũng ở lượt đầu, Khuất Văn Khang đánh lừa thủ môn đội bạn, cân bằng tỷ số 1-1.
Ở lượt thứ hai, Văn Bình vẫn đoán đúng hướng, nhưng không cản được cú sút của Seong-jin. Minh Phúc thì dễ dàng đánh lừa Jaeyun, gỡ hòa 2-2.
Lượt ba, Lee Chanouk đánh lừa được Văn Bình, sút thành công vào góc cao. Quốc Cường, cũng giống hai đồng đội, đánh lừa được Jaeyun. 3-3 sau ba lượt sút.
Yonghak sút chìm, đánh bại Văn Bình ở lượt thứ tư. Ngọc Mỹ không mấy khó khăn để cân bằng tỷ số 4-4, cũng từ một cú sút vào góc thấp.
Ở lượt năm, Lee Hyunyong bình tĩnh hạ Văn Bình, còn Nhật Minh đánh lừa được Jaeyun từ một cú sút vào góc phải. 5-5 sau 10 cú sút đầu của đôi bên.
Ở lượt sáu, Văn Bình không thể đoán đúng hướng sút của Jang Seokhwan. Xuân Bắc tiếp tục sút vào góc phải, lừa thủ môn Jaeyun để gỡ hòa 6-6.
Ở lượt bảy, Văn Bình đoán đúng hướng sút của Bae Hyunseo, còn Thanh Nhàn hạ Jaeyun từ cú sút vào góc trái.
Việt Nam thắng Hàn Quốc 7-6 sau loạt luân lưu, giành giải ba U23 châu Á.
-
120'+2
Hiệp phụ thứ hai kết thúc
Trong thế thiếu người, Việt Nam đứng vững trước sức ép của Hàn Quốc trong hai hiệp phụ. Hai đội sẽ bước vào loạt sút luân lưu để xác định đội giành giải ba.
-
116'
Văn Bình chơi chắc chắn
Từ cú sút của Geonhee ở góc hẹp, thủ thành Văn Bình khép góc tốt, bắt gọn trái bóng.
-
108'
Hàn Quốc nhồi bóng bổng
Từ quả tạt bên cánh phải, Kang Seong-Jin bật cao đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc. Trong hai hiệp phụ, Hàn Quốc liên tục tạt bóng để khai thác thể hình của các tiền đạo trong cấm địa.
-
106'
Hiệp phụ thứ hai bắt đầu
-
105'+2
Hiệp phụ thứ nhất kết thúc
Chưa đội nào ghi bàn trong thời gian đấu thêm. Thủ môn Văn Bình giúp Việt Nam đứng vững trước áp lực lớn từ đối thủ.
-
101'
Văn Bình cứu thua
Kim Tae-won thoát xuống trong cấm địa, đối mặt với Văn Bình. Cú chích mũi giày của tiền đạo số 9 không đủ khó để đánh bại thủ môn Việt Nam.
-
96'
Hàn Quốc suýt ghi bàn
Từ quả tạt của đồng đội, Shin Minha bật cao đánh đầu. Bóng đi căng, nhưng đúng vị trí Cao Văn Bình đã chọn sẵn. Minha chính là người gỡ hòa ở phút bù cuối hiệp hai cho Hàn Quốc.
Sau đó, Kim Tae-won cũng đánh đầu buộc Văn Bình phải trổ tài.
-
94'
Thanh Nhàn vào sân
Thanh Nhàn vào thay Đức Anh, khiến Khuất Văn Khang phải chơi như một trung vệ trong hiệp phụ.
-
91'
Hiệp phụ thứ nhất bắt đầu