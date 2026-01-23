Thể thao
Danh mục
Thứ sáu, 23/1/2026, 20:41 (GMT+7)

Việt Nam thắng Hàn Quốc, giành giải ba U23 châu Á

Việt Nam thắng Hàn Quốc, giành giải ba U23 châu Á

Arab SaudiViệt Nam hòa Hàn Quốc 2-2 sau hai hiệp phụ, rồi thắng 7-6 ở loạt sút luân lưu trận tranh giải ba U23 châu Á.

Mới nhất Cũ nhất

  • Loạt sút luân lưu

    Hàn Quốc đá trước. Kim Tae-won đánh bại Cao Văn Bình ở lượt sút đầu tiên, dù thủ môn Việt Nam đoán đúng hướng. Cũng ở lượt đầu, Khuất Văn Khang đánh lừa thủ môn đội bạn, cân bằng tỷ số 1-1.

    Ở lượt thứ hai, Văn Bình vẫn đoán đúng hướng, nhưng không cản được cú sút của Seong-jin. Minh Phúc thì dễ dàng đánh lừa Jaeyun, gỡ hòa 2-2.

    Lượt ba, Lee Chanouk đánh lừa được Văn Bình, sút thành công vào góc cao. Quốc Cường, cũng giống hai đồng đội, đánh lừa được Jaeyun. 3-3 sau ba lượt sút.

    Yonghak sút chìm, đánh bại Văn Bình ở lượt thứ tư. Ngọc Mỹ không mấy khó khăn để cân bằng tỷ số 4-4, cũng từ một cú sút vào góc thấp.

    Ở lượt năm, Lee Hyunyong bình tĩnh hạ Văn Bình, còn Nhật Minh đánh lừa được Jaeyun từ một cú sút vào góc phải. 5-5 sau 10 cú sút đầu của đôi bên.

    Ở lượt sáu, Văn Bình không thể đoán đúng hướng sút của Jang Seokhwan. Xuân Bắc tiếp tục sút vào góc phải, lừa thủ môn Jaeyun để gỡ hòa 6-6.

    Ở lượt bảy, Văn Bình đoán đúng hướng sút của Bae Hyunseo, còn Thanh Nhàn hạ Jaeyun từ cú sút vào góc trái.

    Việt Nam thắng Hàn Quốc 7-6 sau loạt luân lưu, giành giải ba U23 châu Á.

  • 120'+2

    Hiệp phụ thứ hai kết thúc

    Trong thế thiếu người, Việt Nam đứng vững trước sức ép của Hàn Quốc trong hai hiệp phụ. Hai đội sẽ bước vào loạt sút luân lưu để xác định đội giành giải ba.

  • 116'

    Văn Bình chơi chắc chắn

    Từ cú sút của Geonhee ở góc hẹp, thủ thành Văn Bình khép góc tốt, bắt gọn trái bóng.

  • 108'

    Hàn Quốc nhồi bóng bổng

    Từ quả tạt bên cánh phải, Kang Seong-Jin bật cao đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc. Trong hai hiệp phụ, Hàn Quốc liên tục tạt bóng để khai thác thể hình của các tiền đạo trong cấm địa.

  • 106'

    Hiệp phụ thứ hai bắt đầu

    truc-tiep-u23-viet-nam-vs-u23-4865-1553-

    Thủ môn Văn Bình (xanh) liên tục cứu thua cho Việt Nam ở hiệp phụ thứ nhất. Ảnh: AFC

  • 105'+2

    Hiệp phụ thứ nhất kết thúc

    Chưa đội nào ghi bàn trong thời gian đấu thêm. Thủ môn Văn Bình giúp Việt Nam đứng vững trước áp lực lớn từ đối thủ.

  • 101'

    Văn Bình cứu thua

    Kim Tae-won thoát xuống trong cấm địa, đối mặt với Văn Bình. Cú chích mũi giày của tiền đạo số 9 không đủ khó để đánh bại thủ môn Việt Nam.

    1
     
     
  • 96'

    Hàn Quốc suýt ghi bàn

    Từ quả tạt của đồng đội, Shin Minha bật cao đánh đầu. Bóng đi căng, nhưng đúng vị trí Cao Văn Bình đã chọn sẵn. Minha chính là người gỡ hòa ở phút bù cuối hiệp hai cho Hàn Quốc.

    Sau đó, Kim Tae-won cũng đánh đầu buộc Văn Bình phải trổ tài.

    1
     
     
  • 94'

    Thanh Nhàn vào sân

    Thanh Nhàn vào thay Đức Anh, khiến Khuất Văn Khang phải chơi như một trung vệ trong hiệp phụ.

  • 91'

    Hiệp phụ thứ nhất bắt đầu

Ở bán kết, Việt Nam phải nhận thất bại 0-3 trước Trung Quốc. Đó là trận thua đậm nhất của đội tuyển trước đối thủ này ở cấp độ U23, kể từ năm 1999 tại vòng loại Olympic 2000. Đoàn quân của Kim Sang-sik trải qua trận đấu bế tắc nhất từ đầu giải, đánh mất nhịp độ và bộc lộ những sai lầm ở hàng thủ. Đội còn mất hai trụ cột ở hàng thủ là Nguyễn Hiểu Minh (chấn thương) và Phạm Lý Đức (thẻ đỏ).

Hàn Quốc cũng thua 0-1 trước Nhật Bản, đội chỉ sử dụng các cầu thủ U21 Trong khi đối thủ chuẩn bị cho Olympic 2028, Hàn Quốc vẫn giữ lợi ích truyền thống là giúp cầu thủ được miễn nghĩa vụ quân sự nếu vô địch châu Á.

Những diễn biến ấy ở bán kết khiến Việt Nam và Hàn Quốc đều có chung quyết tâm chiến thắng ở trận tranh HC đồng hôm nay. Khi giấc mộng vô địch tan vỡ, đây là cơ hội cuối để hai tập thể nguôi ngoai nỗi đau thất bại và gỡ lại thể diện.

Tại vòng chung kết U23 châu Á, Việt Nam từng thua Hàn Quốc 1-2 năm 2018 và hòa 1-1 năm 2022 ở vòng bảng. Trong năm 2025, hai đội từng chạm trán nhau ở giải giao hữu U23 Panda Cup tại Trung Quốc, với tỷ số 1-1 và 1-0 nghiêng về Hàn Quốc.

Đây là lần đầu Việt Nam thi đấu trận tranh giải ba. Trong khi đó, Hàn Quốc có lần thứ ba, sau khi thua Jordan 2-3 ở loạt luân lưu năm 2013 và thua Qatar 0-1 năm 2018.

Quang Dũng - Vy Anh

  Trở lại Thể thaoTrở lại Thể thao
×