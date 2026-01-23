Loạt sút luân lưu

Hàn Quốc đá trước. Kim Tae-won đánh bại Cao Văn Bình ở lượt sút đầu tiên, dù thủ môn Việt Nam đoán đúng hướng. Cũng ở lượt đầu, Khuất Văn Khang đánh lừa thủ môn đội bạn, cân bằng tỷ số 1-1.

Ở lượt thứ hai, Văn Bình vẫn đoán đúng hướng, nhưng không cản được cú sút của Seong-jin. Minh Phúc thì dễ dàng đánh lừa Jaeyun, gỡ hòa 2-2.

Lượt ba, Lee Chanouk đánh lừa được Văn Bình, sút thành công vào góc cao. Quốc Cường, cũng giống hai đồng đội, đánh lừa được Jaeyun. 3-3 sau ba lượt sút.

Yonghak sút chìm, đánh bại Văn Bình ở lượt thứ tư. Ngọc Mỹ không mấy khó khăn để cân bằng tỷ số 4-4, cũng từ một cú sút vào góc thấp.

Ở lượt năm, Lee Hyunyong bình tĩnh hạ Văn Bình, còn Nhật Minh đánh lừa được Jaeyun từ một cú sút vào góc phải. 5-5 sau 10 cú sút đầu của đôi bên.

Ở lượt sáu, Văn Bình không thể đoán đúng hướng sút của Jang Seokhwan. Xuân Bắc tiếp tục sút vào góc phải, lừa thủ môn Jaeyun để gỡ hòa 6-6.

Ở lượt bảy, Văn Bình đoán đúng hướng sút của Bae Hyunseo, còn Thanh Nhàn hạ Jaeyun từ cú sút vào góc trái.

Việt Nam thắng Hàn Quốc 7-6 sau loạt luân lưu, giành giải ba U23 châu Á.