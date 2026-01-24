Arab SaudiNhật Bản thắng Trung Quốc 4-0, qua đó bảo vệ danh hiệu tại giải U23 châu Á.

Nhận bóng trong cấm địa, Ozeki đẩy một nhịp rồi dứt điểm trong thế trống trải. Bóng đập chân hậu vệ Trung Quốc đi hết biên ngang.

Yuto Ozeki vẫn chưa thể cân bằng thành tích ghi bàn với Đình Bắc. Nhận bóng ở rìa cấm địa, cầu thủ số 8 ngắm nghía kỹ lưỡng rồi dứt điểm, nhưng bóng đi quá nhẹ, đúng vị trí thủ môn Li Hao chọn sẵn.

Từ khoảng cách 11 mét, Sato đánh lừa được thủ môn Li Hao, nâng tỷ số lên 3-0 cho Nhật Bản.

Từ pha xẻ nách xuống cánh phải, Furuya căng vào giữa khung thành Trung Quốc. Bóng chạm tay Liu Haofan. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền, khi cho rằng tay của Liu Haofan để xa cơ thể.

Nhận bóng trong cấm địa, Ryunosuke Sato dứt điểm căng chìm vào góc xa, nhưng thủ môn Li Hao chơi tập trung và cản phá thành công. Nếu ghi bàn trong tình huống này, Sato sẽ có 5 bàn, vượt qua Đình Bắc để độc chiếm danh hiệu Vua phá lưới.

Cầu thủ Trung Quốc đưa được bóng vào lưới của Nhật Bản ở pha đá bồi cận thành, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị.

Nwadike và Furuya đều dứt điểm trượt sau đường căng ngang của đồng đội. Hậu vệ Trung Quốc phá bóng đến đúng vị trí của Ogura. Tiền vệ Nhật Bản sút xa đập chân cầu thủ Trung Quốc đổi hướng, nâng tỷ số lên 4-0.

Tiền đạo vào thay người Behram Abduweli nhận án cảnh cáo vì phạm lỗi thô bạo với Shimamoto.

Trước bán kết, Trung Quốc chỉ ghi một bàn qua bốn trận, và lối chơi thiên về phòng ngự lúc đó khiến Puche bị xem là bảo thủ. Ở giai đoạn vòng bảng, tỷ lệ kiểm soát bóng của đội chưa từng vượt quá 49%, thậm chí chỉ đạt 29% trong trận gặp Uzbekistan. Những thông số này khiến Puche đối mặt với nhiều hoài nghi về khả năng tổ chức lối chơi tấn công.

Tuy nhiên, trước Việt Nam, HLV người Tây Ban Nha đã trực tiếp phá vỡ hình ảnh thực dụng đó. Ông gây bất ngờ khi thay 6 vị trí đá chính so với trận tứ kết thắng Uzbekistan, chỉ đạo đội nhà đá tấn công, khác hoàn toàn các trận trước, khiến đối thủ bất ngờ và tạo tiền đề cho chiến thắng. Trung Quốc kiểm soát bóng trên 50%, có thời điểm lên tới 65%, dứt điểm 16 lần - nhiều gấp hơn hai lần Việt Nam - để khép lại trận đấu với tỷ số 3-0.

Xiang Yuwang (số 7) và Kuai Jiwen (số 11) đều tỏa sáng trong trận gặp Việt Nam, ở bán kết U23 châu Á trên sân Prince Abdullah Al-Faisal Sports City, thành phố Jeddah, Arab Saudi tối 20/1/2026. Ảnh: AFC

Trung Quốc là đội thứ ba giữ sạch lưới 5 trận liền tại vòng chung kết U23 châu Á, sau Uzbekistan năm 2024 và Arab Saudi năm 2022. Họ sẽ thiết lập kỷ lục mới nếu tiếp tục giữ sạch lưới ở chung kết gặp Nhật Bản hôm nay 24/1.

Trung Quốc lần đầu vào chung kết, còn Nhật Bản từng hai lần đăng quang U23 châu Á vào các năm 2016 và 2024. Năm nay, Nhật Bản chỉ mang đội hình U21 dự giải, nhưng vẫn hiên ngang tiến vào trận đấu cuối cùng.

Hậu vệ đội trưởng, người đóng vai trò quan trọng và cũng là cầu thủ có giá trị nhất trong đội hình U23 Nhật Bản, Rion Ichihara dính chấn thương, không loại trừ khả năng sẽ vắng mặt ở trận chung kết.

Quang Dũng - Vy Anh