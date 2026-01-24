-
90'+3
Trận đấu kết thúc
Nhật Bản thắng 4-0, để trở thành đội đầu tiên bảo vệ danh hiệu U23 châu Á.
90'
Hiệp hai có 2 phút bù giờ
81'
Thẻ vàng cho Trung Quốc
Tiền đạo vào thay người Behram Abduweli nhận án cảnh cáo vì phạm lỗi thô bạo với Shimamoto.
76'
4-0 cho Nhật Bản
Nwadike và Furuya đều dứt điểm trượt sau đường căng ngang của đồng đội. Hậu vệ Trung Quốc phá bóng đến đúng vị trí của Ogura. Tiền vệ Nhật Bản sút xa đập chân cầu thủ Trung Quốc đổi hướng, nâng tỷ số lên 4-0.
72'
Trung Quốc vùng lên
Wang Yudong xâm nhập vòng cấm địa và dứt điểm vô-lê bóng sống bằng chân trái, nhưng bóng đi vọt xà.
68'
Trung Quốc bị từ chối bàn thắng
Cầu thủ Trung Quốc đưa được bóng vào lưới của Nhật Bản ở pha đá bồi cận thành, nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị.
66'
Sato thử tài Li Hao
Nhận bóng trong cấm địa, Ryunosuke Sato dứt điểm căng chìm vào góc xa, nhưng thủ môn Li Hao chơi tập trung và cản phá thành công. Nếu ghi bàn trong tình huống này, Sato sẽ có 5 bàn, vượt qua Đình Bắc để độc chiếm danh hiệu Vua phá lưới.
60'
Nhật Bản đá penalty thành công
Từ pha xẻ nách xuống cánh phải, Furuya căng vào giữa khung thành Trung Quốc. Bóng chạm tay Liu Haofan. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền, khi cho rằng tay của Liu Haofan để xa cơ thể.
Từ khoảng cách 11 mét, Sato đánh lừa được thủ môn Li Hao, nâng tỷ số lên 3-0 cho Nhật Bản.
54'
Ozeki bỏ lỡ
Yuto Ozeki vẫn chưa thể cân bằng thành tích ghi bàn với Đình Bắc. Nhận bóng ở rìa cấm địa, cầu thủ số 8 ngắm nghía kỹ lưỡng rồi dứt điểm, nhưng bóng đi quá nhẹ, đúng vị trí thủ môn Li Hao chọn sẵn.
48'
Ozeki lại dứt điểm
Nhận bóng trong cấm địa, Ozeki đẩy một nhịp rồi dứt điểm trong thế trống trải. Bóng đập chân hậu vệ Trung Quốc đi hết biên ngang.