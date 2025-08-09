Công an Hà Nội thắng Nam Định 3-2 ở trận tranh Siêu cup Quốc gia trên sân Thiên Trường hôm nay 9/8.

Ít phút sau khi ghi bàn, Hudlin nhận thẻ vì vào bóng thô bạo với Đình Trọng. Trước đó, Công an Hà Nội mất Jason Quang Vinh vì chấn thương ngay đầu hiệp hai.

Hàng thủ Nam Định hớ hênh, để Công an Hà Nội tạo ra cơ hội nguy hiểm từ quả phạt góc của Quang Hải. Vitao băng vào kịp đệm bóng từ cự ly hơn ba mét, nhưng bóng đi vọt xà.

Văn Đức nhường chỗ cho Đình Bắc. Ngay sau khi cầu thủ số 9 vào sân, thế trận tấn công của đội bóng áo đỏ có dấu hiệu khởi sắc.

Nguyên Mạnh cứu thua xuất sắc từ pha phá bóng của đồng đội Văn Kiên. Ở tình huống bóng bật ra, Artur sút căng trúng người cầu thủ Nam Định. Trọng tài xác định có lỗi để bóng chạm tay của Văn Kiên trong cấm địa, nhưng thay đổi quyết định sau khi tham khảo VAR. Pha quay chậm cho thấy bóng trúng mặt của Văn Kiên.

Thế trận thuộc về Công an Hà Nội trong những phút cuối. Thủ môn Nguyên Mạnh chơi chắc chắn, giữ sạch lưới cho Nam Định trong hiệp hai nhờ những pha cứu thua và ra vào hợp lý.

Số phút bù giờ nhiều do VAR cũng như tổ y tế vào cuộc trong hiệp hai. Nếu hai đội hòa sau hai hiệp chính, trận đấu sẽ được định đoạt trong loạt sút luân lưu.

Khi cầu thủ của Nam Định còn đang tiếc nuối với pha bỏ lỡ trước đó, Leo Artur ghi bàn cho Công an Hà Nội. Cầu thủ số 10 vô duyên trong cả trận, nhưng tỏa sáng ở phút bù khi đi bóng xuyên qua Văn Tới và Văn Kiên, rồi đặt lòng hạ gục Nguyên Mạnh. 2-1 cho Công an Hà Nội.

Nam Định dồn toàn lực lên tìm bàn gỡ, để lộ nhiều khoảng trống ở phần sân nhà. Từ pha phản công, Đình Bắc tự dứt điểm thay vì chuyền sang cho đồng đội ở hai bên. Bóng chạm chân hậu vệ Nam Định, khiến Nguyên Mạnh bó tay. Sau khi lập công, Đình Bắc cởi áo mừng bàn thắng và nhận thẻ vàng.

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Hugo Gomes phạm lỗi với Hudlin từ phía sau, trong cấm địa. Từ quả phạt đền, Hudlin ghi bàn dù Nguyễn Filip đoán đúng hướng.

Công an Hà Nội thắng 3-2 ngay trên sân Thiên Trường của Nam Định, qua đó giành danh hiệu đầu tiên của mùa mới.

Với tư cách đương kim vô địch V-League 2024-2025, Nam Định được thi đấu trên sân nhà Thiên Trường, để tiếp CAHN đang giữ Cup Quốc gia. Trận đấu diễn ra lúc 18h00 hôm nay 9/8 cũng đánh dấu mở màn mùa giải mới của bóng đá Việt Nam.

CAHN chưa từng đoạt Siêu cup, trong khi đó Nam Định đứng trước cơ hội có danh hiệu này mùa thứ hai liên tiếp. Siêu cup Quốc gia đầu tiên diễn ra năm 1999, khi Thể Công hạ Công an TP HCM 3-0. Tính đến nay, Hà Nội FC đoạt nhiều Siêu cup nhất với năm lần (2010, 2018, 2019, 2020, 2022). Xếp sau là SLNA, Bình Dương (nay là Becamex TP HCM) với bốn lần.

Từ mùa 2022-2023 đến nay, hai đội sở hữu bộ sưu tập đồ sộ với tổng 3 chức vô địch V-League, 1 Cup quốc gia, 1 Siêu cup Quốc gia. Tại V-League 2024-2025, Nam Định có hàng công và hàng thủ tốt nhất, trong khi Công An Hà Nội có hàng công mạnh thứ nhì và số bàn thua ít thứ ba.

Vy Anh