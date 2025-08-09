-
90'+16
Trận đấu kết thúc
Công an Hà Nội thắng 3-2 ngay trên sân Thiên Trường của Nam Định, qua đó giành danh hiệu đầu tiên của mùa mới.
-
90'+15
Nam Định rút ngắn tỷ số
Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Hugo Gomes phạm lỗi với Hudlin từ phía sau, trong cấm địa. Từ quả phạt đền, Hudlin ghi bàn dù Nguyễn Filip đoán đúng hướng.
-
90'+8
3-1 cho Công an Hà Nội
Nam Định dồn toàn lực lên tìm bàn gỡ, để lộ nhiều khoảng trống ở phần sân nhà. Từ pha phản công, Đình Bắc tự dứt điểm thay vì chuyền sang cho đồng đội ở hai bên. Bóng chạm chân hậu vệ Nam Định, khiến Nguyên Mạnh bó tay. Sau khi lập công, Đình Bắc cởi áo mừng bàn thắng và nhận thẻ vàng.
-
90'+3
Artur ghi bàn
Khi cầu thủ của Nam Định còn đang tiếc nuối với pha bỏ lỡ trước đó, Leo Artur ghi bàn cho Công an Hà Nội. Cầu thủ số 10 vô duyên trong cả trận, nhưng tỏa sáng ở phút bù khi đi bóng xuyên qua Văn Tới và Văn Kiên, rồi đặt lòng hạ gục Nguyên Mạnh. 2-1 cho Công an Hà Nội.
-
90'
Hiệp hai có 10 phút bù giờ
Số phút bù giờ nhiều do VAR cũng như tổ y tế vào cuộc trong hiệp hai. Nếu hai đội hòa sau hai hiệp chính, trận đấu sẽ được định đoạt trong loạt sút luân lưu.
-
88'
Nguyên Mạnh liên tục cứu thua
Thế trận thuộc về Công an Hà Nội trong những phút cuối. Thủ môn Nguyên Mạnh chơi chắc chắn, giữ sạch lưới cho Nam Định trong hiệp hai nhờ những pha cứu thua và ra vào hợp lý.
-
79'
VAR hủy penalty
Nguyên Mạnh cứu thua xuất sắc từ pha phá bóng của đồng đội Văn Kiên. Ở tình huống bóng bật ra, Artur sút căng trúng người cầu thủ Nam Định. Trọng tài xác định có lỗi để bóng chạm tay của Văn Kiên trong cấm địa, nhưng thay đổi quyết định sau khi tham khảo VAR. Pha quay chậm cho thấy bóng trúng mặt của Văn Kiên.
-
69'
Công an Hà Nội thay người
Văn Đức nhường chỗ cho Đình Bắc. Ngay sau khi cầu thủ số 9 vào sân, thế trận tấn công của đội bóng áo đỏ có dấu hiệu khởi sắc.
Bên kia chiến tuyến, Nam Định cũng tạo ra sóng gió từ các pha bóng bổng.
-
58'
Công an Hà Nội bỏ lỡ
Hàng thủ Nam Định hớ hênh, để Công an Hà Nội tạo ra cơ hội nguy hiểm từ quả phạt góc của Quang Hải. Vitao băng vào kịp đệm bóng từ cự ly hơn ba mét, nhưng bóng đi vọt xà.
-
57'
Hudlin nhận thẻ vàng
Ít phút sau khi ghi bàn, Hudlin nhận thẻ vì vào bóng thô bạo với Đình Trọng. Trước đó, Công an Hà Nội mất Jason Quang Vinh vì chấn thương ngay đầu hiệp hai.