Kết quả kinh doanh quý I: Quốc Cường Gia Lai lãi đột biến

PLX / Petrolimex lỗ đậm trong quý I

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex (PLX) cho biết, doanh thu thuần bán hàng và dịch vụ quý I chỉ đạt gần 38.500 tỷ đồng, giảm hơn 3.500 tỷ so với cùng kỳ 2019. Hàng tồn kho lớn khiến tập đoàn này trích lập dự phòng giảm giá gần 1.659 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái được hoàn nhập hơn 500 tỷ đồng.

Quý I, Petrolimex ghi nhận lỗ trước thuế hơn 1.700 tỷ đồng (cùng kỳ lãi gần 1.600 tỷ). Do lợi nhuận gộp chỉ xấp xỉ 450 tỷ đồng, giảm tới 88% so với cùng kỳ, khiến biên lãi gộp của tập đoàn co lại còn 1,17% (cùng kỳ là 9%). Với dữ liệu này, Petrolimex ghi nhận lỗ gần 1.900 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm nay. Riêng công ty mẹ Petrolimex, mức lỗ gần 2.300 tỷ đồng trong quý I.

Như vậy, so với con số ước tính lỗ 572 tỷ đồng trong báo cáo của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, khoản lỗ thực của Petrolimex cao hơn gấp 3 lần.

Nguyên nhân theo Petrolimex là doanh nghiệp có hệ thống phân phối phủ toàn quốc và xăng dầu là mặt hàng phải có đủ dự trữ tồn kho. Trong khi quý I, giá dầu thế giới giảm sâu tới 60%, đã tác động đến giá vốn tồn kho của doanh nghiệp. Đến 31/3, giá trị tài sản ngắn hạn của tập đoàn là 31.940 tỷ đồng, giảm gần 18% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho gần 6.760 tỷ, giảm 43%.



Anh Minh