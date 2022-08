Bà Nga khỏe lại sau khi nhập viện, bị đãng trí nhưng sống quây quần bên các con ở tập cuối "Thương ngày nắng về".

* Bài viết tiết lộ nội dung

Mở đầu tập phim phát tối 3/8, bà Nga (nghệ sĩ Thanh Quý) bất tỉnh vì xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu khiến các thành viên trong gia đình hoảng loạn. Những lời dặn dò các con được bà viết trong thư khi còn tỉnh táo lồng ghép với bối cảnh trên giường bệnh tạo sự xúc động.

Sau đó, bà Nga khỏe lại nhưng bị đãng trí, tính cách thay đổi thất thường, nhiều lúc như đứa trẻ. Khánh (Lan Phương), Trang, Vân đau lòng nhưng an ủi lẫn nhau "hạnh phúc là còn mẹ". Bà Nga góp mặt trong lễ ra mắt truyện đầu tay Có mẹ đây rồi của con gái út Vân Vân (Ngọc Huyền), đám cưới của Vân Trang (Huyền Lizzie) và Hoàng Duy (Đình Tú). Phim khép lại với khoảnh khắc cả gia đình quây quần bên nhau dưới ánh nắng, nghe bà Nga dặn dò.

Tập cuối kết thúc có hậu, khác với bản gốc Mother of Mine của Hàn Quốc. Theo kịch bản Hàn, nhân vật bà mẹ Park Sun Ja (vai của bà Nga) có cái kết bi kịch. Bà mắc ung thư, sức khỏe suy yếu và qua đời sau lễ cưới của con gái.

Kết phim 'Thương ngày nắng về': Hạnh phúc là còn mẹ Trích đoạn tập cuối "Thương ngày nắng về". Video: VFC

Trên các diễn đàn, mạng xã hội bàn luận về phim, đa phần khán giả hài lòng. Tài khoản Nguyễn Quỳnh bình luận trên Facebook: "Thế là nắng cũng đã về. Mẹ Nga cũng đã được ở lại cùng các con của mẹ dù lúc nhớ lúc quên. Bộ phim khép lại cùng cái kết rất có hậu. Đúng là không gì hạnh phúc bằng có mẹ. Nhìn mẹ Nga tôi nhớ mẹ rất nhiều. Không biết nơi xa ấy, mẹ có nhớ những đứa con của mẹ". Khán giả Hằng Nguyễn (37 tuổi, Hà Nội) viết: "Ý nghĩa quá. Những lời mẹ Nga nói rất sâu lắng. Khi còn cha mẹ là còn tất cả, nắng vẫn luôn về trong căn nhà nhỏ ấm áp. Đoạn kết chiếu trong dịp lễ Vu Lan lại thêm xúc động hơn".

Tối 3/8, nhiều thành viên trong êkíp phim tập trung tại Hà Nội để xem tập cuối. Huyền Lizzie cho biết đa phần mọi người đều khóc, ôm nghệ sĩ Thanh Quý khi hết phim. "Thưởng thức tập cuối trong không khí quây quần bên gia đình Thương ngày nắng về, bất cứ cảnh nào cũng khiến tôi xúc động. Chúng tôi còn ôn lại những ngày tháng làm phim, từ khi gặp nhau còn bỡ ngỡ đến lúc thân thiết", cô nói. Nghệ sĩ Thanh Quý nói thu hoạch lớn nhất sau tác phẩm là "có thêm nhiều đứa con".

Huyền Lizzie (trái) và Đình Tú (phải) bên nghệ sĩ Thanh Quý tối 3/8. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhân vật Đức (Hồng Đăng) - chồng Khánh - cũng xuất hiện trong tập cuối. Đức được nhắc đến trong phân cảnh bé So thắc mắc với mẹ: "Sao bố Đức đi công tác mãi mà không về nhỉ?". Sau đó, giọng nhân vật vang lên trong cuộc điện thoại với em rể Duy cho biết lý do không thể về dự đám cưới. Biên kịch cũng chọn kết thúc mở cho Đức. Khánh không đến với bác sĩ Minh - người theo đuổi sau khi cô ly hôn, Đức có cơ hội trở về và đoàn tụ. "Đi xa để trở về, đúng không. Anh cũng đi lâu quá rồi. Chắc chắn anh sẽ gặp lại cả nhà thật sớm", nhân vật nói qua điện thoại.

Bộ phận khán giả cho rằng sự vắng mặt của nhân vật Đức khiến phim chưa trọn vẹn. Tài khoản Lien Pham bình luận: "Cuối cùng Đức cũng được xuất hiện, dù chỉ là đường tiếng. Nếu như Hồng Đăng không vướng ồn ào, chắc chắn sẽ có ngoại truyện về Đức và Khánh hoặc kết phim vui vẻ hơn nữa".

Nhân vật Đức trong kết phim 'Thương ngày nắng về' Phân cảnh Duy nói chuyện điện thoại với Đức. Video: VFC

Do Hồng Đăng vướng cáo buộc liên quan vụ "tấn công tình dục" ở Mallorca, Tây Ban Nha, từ tập 40, Đức không xuất hiện trong các phân cảnh với lý do đi công tác. Thi thoảng, Đức được nhắc đến qua lời của nhân vật khác hoặc góp giọng qua các cảnh gọi điện thoại. Trước đó, Đức và Khánh ly hôn do nhiều mâu thuẫn, hiểu lầm. Sau khi Đức phát hiện nhận nhầm kết quả mắc ung thư thì cố gắng tìm cách hàn gắn với vợ cũ.

Thương ngày nắng về do Bùi Tiến Huy, Vũ Trường Khoa đạo diễn, gồm hai phần, được làm lại từ bộ phim Hàn Quốc Mother of Mine, xoay quanh cuộc sống của bà Nga và ba con: Vân Khánh, Vân Trang, Vân Vân. Bà Nga vất vả từ thời trẻ, chồng mất sớm, một mình bán bún riêu nuôi các con khôn lớn. Vân Khánh có cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Vân Trang là con nuôi nhưng được bà thương như con ruột, có sự nghiệp thành công. Vân Vân tính trẻ con, ham chơi.

Điểm cộng của phim là diễn xuất ấn tượng của dàn nghệ sĩ tên tuổi như nghệ sĩ Thanh Quý, Trung Anh, Bá Anh, Lan Phương... Các diễn viên trẻ như Huyền Lizzie, Đình Tú, Ngọc Huyền... làm tròn vai.

Hiểu Nhân