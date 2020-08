Kết phim '30 chưa phải là hết' bị lộ

Tập cuối "30 chưa phải là hết" lan truyền trên mạng xã hội, trang phim lậu dù chưa phát sóng.

Tập cuối dự kiến lên sóng vào tối 9/8, tuy nhiên, tại Trung Quốc, nhiều đoạn video được cho là kết phim lan truyền trên Weibo và các diễn đàn. Nhiều trang phim lậu đăng trọn vẹn tập cuối kèm phụ đề tiếng Việt với độ dài 42 phút.

Trên Weibo, đại diện nhà sản xuất kêu gọi khán giả tẩy chay bản phim bị rò rỉ để thưởng thức những tập cuối của 30 chưa phải là hết trên sóng truyền hình. Đại diện nói: "Tác phẩm là công sức của toàn bộ êkíp sau thời gian dài làm việc, chúng tôi mong khán giả tôn trọng bản quyền".

Hình ảnh được cho là Hứa Huyễn Sơn (Lý Trạch Phong) ngồi tù cuối phim. Ảnh: Weibo.

Trên các diễn đàn, mạng xã hội, đa phần khán giả chỉ trích nguồn phim lậu, gây ảnh hưởng đến đoàn làm phim và kế hoạch phát sóng của nhà đài. Khán giả Lạt Miên viết: "Những người xem phim lậu tức là tiếp tay cho một hành động phạm pháp, phá hủy công sức của đoàn phim. Tại sao chờ đợi theo dõi từng tập rồi lại không thể chờ cái kết đúng lịch". Bình luận nhận được hơn 2.000 lượt đồng tình trên Weibo.

Một bộ phận khán giả cho rằng việc lộ một vài trích đoạn kết phim là chiêu trò PR của êkíp nhằm tạo hiệu ứng, thu hút sự chú ý của người xem. Số ít người ủng hộ phim lậu với lý do "đỡ tốn thời gian đợi chờ".

Cuối phim, Cố Giai về quê sống và hoạt động kinh doanh sản xuất trà. Ảnh: Weibo.

Trên Douban, điểm số phim giảm từ 8,2 xuống còn 7,4 kèm nhiều bình luận không hài lòng về kết phim có hậu cho ba nhân vật chính - Cố Giai (Đồng Dao), Vương Mạn Ni (Giang Sơ Ảnh), Vương Mạn Ni (Giang Sơ Ảnh). Ở tập gần nhất chiếu tối 4/8, Mạn Ni làm sale cho tập đoàn lớn, đối mặt nhiều rắc rối công việc, còn Cố Giai suy sụp khi phát hiện chồng nói dối, ngoại tình.

'30 chưa phải là hết' kể sóng gió của ba cô gái Trailer phim "30 chưa phải là hết". Video: Weibo.

30 chưa phải là hết (Nothing But Thirty), do Trương Hiểu Ba đạo diễn, kể cuộc đời ba cô gái ở tuổi tam tuần, với hoàn cảnh, tính cách và trạng thái hôn nhân khác biệt - đại diện cho nhóm phụ nữ điển hình trong xã hội Trung Quốc hiện đại. Tác phẩm lên sóng từ ngày 17/7, hiện chiếu được 37 trên 43 tập, được đánh là phim hot nhất Trung Quốc hè này.

Hiểu Nhân