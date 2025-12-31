Kết nối liên vùng mở dư địa cho Utopia Villas & Resort

Utopia Villas & Resort ở vị trí giao thoa giữa trục phía Nam Thủ đô và hành lang du lịch Hà Nội - Phú Thọ - Ninh Bình, tạo nền tảng phát triển nghỉ dưỡng, lưu trú dài ngày.

Tọa lạc tại xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ (trước đây là Lạc Thủy, Hòa Bình), dự án cách trung tâm Hà Nội khoảng 55 km. Khi các tuyến giao thông trục phía Nam hoàn thiện, thời gian di chuyển được rút ngắn còn gần một giờ, phù hợp với nhu cầu nghỉ dưỡng cuối tuần của cư dân đô thị và các tỉnh lân cận.

Chủ đầu tư cho biết, bán kính di chuyển khoảng một giờ được xem là ngưỡng thuận lợi để hình thành thói quen nghỉ ngơi ngắn ngày. Khoảng cách này giúp người sử dụng linh hoạt thời gian xuất phát, đảm bảo quỹ thời gian nghỉ ngơi mà không gây gián đoạn nhịp sinh hoạt thường nhật.

Phối cảnh quy hoạch dự án Utopia Villas & Resort: CĐT

Khả năng tiếp cận từ đa hướng cũng là điểm cộng của dự án. Utopia Villas Resort không phụ thuộc vào một tuyến đường duy nhất mà kết nối qua các trục Ba La - Vân Đình, Chúc Sơn - Xuân Mai và các hướng liên vùng phía Nam Thủ đô. Cấu trúc giao thông này giúp người di chuyển chủ động lộ trình, giảm rủi ro ùn tắc và ổn định thời gian đi lại - yếu tố quan trọng đối với nghỉ dưỡng thường xuyên và lưu trú dài ngày.

Bên cạnh lợi thế kết nối Hà Nội, dự án nằm ở vị trí trung chuyển giữa các cực du lịch lớn như Phú Thọ và Ninh Bình. Từ đây, du khách có thể mở rộng hành trình tới Tràng An, Tam Cốc, Vân Long (Ninh Bình) hay các điểm du lịch sinh thái, tâm linh chùa Tiên (Phú Thọ), chùa Hương (Hà Nội). Theo chủ đầu tư, mô hình "một điểm ở - nhiều trải nghiệm" giúp tăng thời gian lưu trú và đa dạng hóa cách khai thác dịch vụ.

Thiết kế của dự án ưu tiên không gian xanh, mặt nước. Ảnh: CĐT

Sau điều chỉnh địa giới hành chính, khu vực An Nghĩa được đặt trong định hướng phát triển mới, gắn với chiến lược liên kết vùng và dịch chuyển đầu tư theo trục phía Nam Hà Nội. Các tuyến giao thông liên vùng đóng vai trò nền tảng cho sự hình thành trục kinh tế - du lịch mới, kéo theo sự phát triển của đô thị, dịch vụ và bất động sản nghỉ dưỡng.

Dọc trục này, nhiều dự án quy mô lớn đang được triển khai, góp phần cải thiện hạ tầng và gia tăng sức hút khu vực. Trong bối cảnh đó, Utopia Villas & Resort được định vị theo hướng nghỉ dưỡng sinh thái, bổ trợ cho không gian đô thị mở rộng thay vì phát triển theo mô hình đô thị nén.

Khu vực shophouse phục vụ nhu cầu mua sắm giải trí. Ảnh: CĐT

Song song với yếu tố kết nối, dự án sở hữu quỹ đất tự nhiên rộng, địa hình đồi gò và mặt nước lớn. Việc khai thác hơn 120 ha mặt hồ Đá Bạc trong tổng quy mô trên 200 ha tạo lợi thế về không gian sinh thái, đồng thời đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng gắn với thiên nhiên - xu hướng ngày càng được quan tâm tại các khu vực ven đô.

Trên nền tảng đó, chủ đầu tư lựa chọn hướng phát triển tôn trọng cảnh quan tự nhiên, hạn chế mật độ xây dựng dày đặc. Cách tiếp cận này nhằm đảm bảo khả năng khai thác ổn định trong dài hạn, đồng thời phù hợp với xu hướng thị trường đề cao giá trị sử dụng thực và tính bền vững.

Phối cảnh công viên trung tâm của dự án. Ảnh: CĐT

Utopia Villas & Resort do Phú Thành Holdings phát triển. Kinh nghiệm đa ngành với nền tảng hạ tầng, nông nghiệp, dịch vụ và bất động sản giúp doanh nghiệp này theo đuổi chiến lược dài hạn, tập trung vào những khu vực có tiềm năng tăng trưởng thực thay vì chạy theo ngắn hạn.

Theo chủ đầu tư, trong dài hạn, lợi thế của Utopia Villas & Resort không chỉ nằm ở khoảng cách tới Hà Nội mà còn ở khả năng hưởng lợi từ liên kết vùng và hạ tầng đang hình thành. Đây được xem là yếu tố tạo dư địa phát triển cho dự án trong bức tranh chung của bất động sản nghỉ dưỡng miền Bắc.

Song Anh