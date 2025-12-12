Kết nối để startup AI giải bài toán của doanh nghiệp lớn

Các công ty khởi nghiệp AI tại Việt Nam được đào tạo, kết nối để tham gia giải bài toán của tập đoàn, doanh nghiệp lớn.

Tại ngày hội VietLeap Business Matching Day, tổ chức ngày 11/12 ở Hà Nội, hơn 40 phiên kết nối 1-1 giữa 10 startup AI và các tập đoàn lớn đã diễn ra. Đây là hoạt động trong khuôn khổ hội thảo Đổi mới sáng tạo mở Việt Nam - Nhật Bản, do chương trình VietLeap AI Accelerator của Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia NIC tổ chức.

Theo NIC, đây là lần đầu Việt Nam triển khai một chương trình tăng tốc về trí tuệ nhân tạo theo mô hình "thử thách - giải pháp", trong đó doanh nghiệp đưa ra các bài toán thực tiễn, còn startup đề xuất hướng tiếp cận và phạm vi thử nghiệm.

Đại diện startup AI và doanh nghiệp lớn tại Việt Nam kết nối tại sự kiện. Ảnh: Phương Thảo

Ba đề bài chiến lược được các doanh nghiệp đưa ra gồm: ứng dụng AI tối ưu vận hành trung tâm tương tác khách hàng trong lĩnh vực đồ uống có cồn; minh bạch hóa và đo lường tác động chuỗi cung ứng hướng tới Net Zero trong ngành vật liệu may mặc; và ứng dụng AI trong tăng cường quản trị nhân sự.

"Đề bài năm nay phản ánh rất rõ ưu tiên chuyển đổi số của những doanh nghiệp dẫn đầu tại Việt Nam và mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa họ và startup AI", đại diện BCG Việt Nam, đơn vị cùng tổ chức sự kiện, đánh giá.

10 startup tham gia gồm Diaflow, VBrain, Freshdi, Finful, Brain-Life Link, Next Robotics, Pixel ML, OdaAI, GreenNode và MindShift. Theo ban tổ chức, đây là những dự án xuất sắc, được lựa chọn từ hàng trăm đơn vị đăng ký sau khi chương trình khởi động hồi tháng 10. Họ được huấn luyện chuyên sâu về AI, mô hình kinh doanh, chiến lược tăng trưởng; nhận hỗ trợ từ chuyên gia tư vấn, kết nối với nhà đầu tư, đối tác chiến lược và được sử dụng hạ tầng công nghệ. Ở phía doanh nghiệp, nhiều tên tuổi lớn tham gia kết nối như EVN, Heineken Việt Nam, Cốc Cốc, VinVentures...

Theo ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia NIC, việc phát triển AI tại Việt Nam còn nhiều thách thức. Chẳng hạn dữ liệu là yếu tố sống còn với AI, nhưng hiện còn phân tán, chưa chuẩn hóa và được chia sẻ hạn chế. Theo ông, đây cũng là cơ hội cho startup khi kết hợp cùng doanh nghiệp lớn để cùng giải bài toán, thông qua các chương trình như VietLeap.

"Điều quan trọng không chỉ là tạo ra một vài startup thành công, mà là hình thành một thế hệ doanh nghiệp AI Việt Nam đủ năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế", ông Thịnh nói.

Tại sự kiện, các phiên kết nối 1-1 được đánh giá giúp startup hiểu sâu hơn về nhu cầu thực tế, làm rõ khả năng tích hợp công nghệ, tiềm năng thử nghiệm và mở ra triển vọng hợp tác dài hạn.

"Các tập đoàn Việt Nam ngày càng cởi mở hơn với công nghệ mới và chủ động hợp tác với hệ sinh thái khởi nghiệp để kiến tạo giá trị lâu dài", đại diện BCG Việt Nam nhận định.

Lưu Quý