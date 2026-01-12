Kết nối biển - cao nguyên mở không gian phát triển cho phía Đông Đăk Lăk

Hành lang biển - cao nguyên, kết hợp động lực công nghiệp và logistics vùng góp phần mở nền tảng tăng trưởng mới cho bất động sản phía Đông Đăk Lăk.

Khu vực phía Đông tỉnh Đăk Lăk giữ vai trò cửa ngõ kết nối Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ. Trong đó, Tuy Hòa - đô thị ven biển thuộc Phú Yên cũ, được xem là một mắt xích trên hành lang biển - cao nguyên.

Lợi thế vị trí giúp khu vực hưởng lợi từ cả hai không gian phát triển. Về du lịch, hành trình kết nối biển và cao nguyên mở ra chuỗi trải nghiệm đa dạng, bổ trợ về khí hậu, cảnh quan và văn hóa. Đối với kinh tế, việc rút ngắn quãng đường vận chuyển giữa cao nguyên và vùng biển hỗ trợ lưu thông nông sản, hàng hóa và dịch vụ. Ở góc độ đô thị, các chuyên gia cho rằng, sự gia tăng dòng người và dòng vốn thường kéo theo nhu cầu nhà ở, thuê và kinh doanh, tạo nền tảng cho thị trường bất động sản phát triển theo chu kỳ dài hạn.

Phối cảnh dự án Cloud Reserve Central Tuy Hoa. Ảnh: Cloud Gate

Bên cạnh lợi thế kết nối, công nghiệp và logistics đang là yếu tố tạo lực cầu dài hạn cho khu vực. Nhiều dự án hạ tầng công nghiệp quy mô lớn được chấp thuận chủ trương, dự kiến tạo ra hàng chục nghìn việc làm như cảng nước sâu Bãi Gốc, khu công nghiệp Hòa Tâm, nhà máy thép Hòa Phát... Khu công nghiệp công nghệ cao N&G Phú Yên cũng vừa công bố tổng vốn đầu tư hơn 6.500 tỷ đồng cho hai dự án.

Khi các khu công nghiệp và trung tâm logistics đi vào vận hành, nhu cầu nhà ở cho chuyên gia, lao động kỹ thuật và các dịch vụ đô thị thường gia tăng, tạo lực đỡ cho thị trường.

Phối cảnh biệt thự đơn lập tại dự án do Tập đoàn Cloud Gate triển khai tại phía Đông Đăk Lăk. Ảnh: Cloud Gate

Hạ tầng hàng không cũng góp phần thúc đẩy dòng người và dòng vốn. Theo quy hoạch, sân bay Tuy Hòa được định hướng nâng công suất khoảng 3 triệu hành khách mỗi năm giai đoạn 2021-2030 và tăng lên 5 triệu đến năm 2050, qua đó, cải thiện khả năng kết nối với các trung tâm kinh tế lớn. Việc mở rộng năng lực khai thác không chỉ hỗ trợ du lịch mà còn tạo điều kiện cho giao thương, làm việc và lưu trú tại đô thị ven biển.

Trong bức tranh này, Cloud Reserve Central Tuy Hoa được phát triển tại khu vực phía Bắc đường Trần Phú - trục đô thị trung tâm, nơi tập trung hệ thống hạ tầng và tiện ích hiện hữu. Dự án khởi công ngày 19/12/2025, quy mô 1,85 ha, gồm 118 căn nhà liền kề và 16 căn biệt thự đơn lập, sở hữu lâu dài. Với tổng mức đầu tư hơn 443 tỷ đồng, không bao gồm tiền sử dụng đất, dự án tập trung vào dòng sản phẩm thấp tầng, hướng tới nhu cầu ở thực kết hợp kinh doanh dịch vụ dài hạn.

Phối cảnh nhà liền kề dự án Cloud Reserve Central Tuy Hoa. Ảnh: Cloud Gate

Theo đại diện Tập đoàn Cloud Gate - chủ đầu tư dự án, các khu vực hưởng lợi từ hạ tầng và liên kết vùng thường cần thời gian để phản ánh vào mặt bằng giá. Khi các cấu phần của hành lang kinh tế biển - cao nguyên như giao thông, logistics, khu công nghiệp và hàng không dần hoàn thiện, nhu cầu ở thực và khai thác dịch vụ được kỳ vọng tăng theo. Trong đó, phía Đông Đắk Lắk đón cơ hội trở thành điểm đến mới của dòng vốn trung - dài hạn.

Song Anh