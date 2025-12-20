Kết hợp Đông - Tây y giúp giảm di chứng đột quỵ

Việt Nam đẩy mạnh phối hợp y học cổ truyền và hiện đại trong điều trị bệnh lý mạch máu não, nhằm giảm tỷ lệ tử vong và tàn phế khi số ca mắc thuộc nhóm cao nhất Đông Nam Á.

Thông tin được Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh tại hội nghị khoa học quốc tế về dự phòng và điều trị bệnh lý mạch máu não, do Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương tổ chức ngày 19/12. Lãnh đạo Bộ Y tế nhận định việc song hành hai nền y học không chỉ là yêu cầu chuyên môn mà còn là định hướng chiến lược để chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân.

Thống kê của Bộ Y tế cho thấy tỷ lệ mắc mới đột quỵ tại Việt Nam ước tính khoảng 222 ca trên 100.000 dân mỗi năm. Tỷ lệ chung lên tới 1.541 trên 100.000 dân, đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia có số người bệnh cao nhất khu vực. Đáng lo ngại, bệnh có xu hướng trẻ hóa, gây áp lực lớn lên hệ thống y tế. Hậu quả để lại rất nặng nề khi 71% người bệnh mất khả năng lao động sau điều trị, tiêu tốn khoảng 1,12% tổng GDP toàn cầu cho chi phí y tế.

Bác sĩ thực hiện điện châm cho bệnh nhân. Ảnh:Minh Nhật

Trước thực trạng này, giới chuyên môn xác định y học hiện đại giữ vai trò then chốt trong chẩn đoán sớm, cấp cứu "giờ vàng" và xử lý nguyên nhân. Trong khi đó, y học cổ truyền phát huy thế mạnh ở giai đoạn dự phòng, phục hồi chức năng và cải thiện di chứng.

PGS.TS Vũ Nam, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, cho biết đơn vị này đang áp dụng hiệu quả mô hình "giao thoa" Đông - Tây y. Các bác sĩ sử dụng phương tiện chẩn đoán hình ảnh tiên tiến như cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ, siêu âm Doppler mạch não để xác định bệnh. Đồng thời, bệnh viện áp dụng biện chứng luận trị của y học cổ truyền để phân loại, chỉ định trị liệu và phục hồi. Đơn vị này cũng đã phối hợp với các nhà khoa học chuẩn hóa phác đồ, nghiên cứu và bào chế 60 chế phẩm phục vụ khám chữa bệnh.

Dưới góc nhìn quốc tế, GS.TS Lục Dương từ Đại học Trung y Dược Bắc Kinh (Trung Quốc) lý giải, bệnh mạch máu não trong Đông y gọi là "trúng phong", xuất phát từ sự mất cân bằng âm dương, khí huyết và rối loạn chức năng tạng phủ (tâm, can, thận). Ông cho biết nhiều sản phẩm Trung dược qua nghiên cứu dược lý hiện đại đã chứng minh khả năng bảo vệ tế bào thần kinh, cải thiện tuần hoàn não. Một số chế phẩm còn giúp nâng cao thể trạng, tăng sức đề kháng cho người bệnh trong giai đoạn phục hồi,

Còn ở góc độ doanh nghiệp, bà Lữ Lan Nhi, Chủ tịch Công ty TNHH Dược phẩm Thọ Sinh Đường, cho rằng y học cổ truyền Á Đông là kho tàng di sản quý giá được hình thành qua hàng nghìn năm. Tuy nhiên, để những giá trị này thực sự đi vào đời sống thì cần có sự chọn lọc, chuẩn hóa, tiếp cận minh bạch, khoa học và có trách nhiệm.

Khách tham quan các gian hàng y học cổ truyền ở hội nghị. Ảnh: Xuân Duy

Lê Nga