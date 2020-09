Kết hậu cho 'Romeo và Juliet' thời hiện đại

ItalyTừ ban công nhà mình, anh Michele D’Alpaos, 38 tuổi, một chuyên gia CNTT đã phải lòng Paola, 40 tuổi, một luật sư trong thời kỳ tỏa toàn diện vì Covid-19.

"Romeo và Juliet" gặp nhau vào ngày 19/3. Khi đó, em gái của Paola Agnelli, một nghệ sĩ violin đang chơi bài We Are The Champions, còn cô thì hát. Theo lệ, cứ 18h, cư dân ở Verona sẽ đổ ra ban công tham gia buổi hòa nhạc cộng đồng, nhằm mục đích khích lệ tinh thần cộng đồng trong dịch.

"Cô ấy có chất giọng ngọt ngào đặc trưng vùng Veneto", Michele nói.

Paola và D’Alpaos. Ảnh: Instagram Michele D’Alpaos.

Veneto nằm ở miền bắc Italy, là địa danh diễn ra câu chuyện tình lãng mạn và cũng bi thảm của Romeo và Juliet. Khác với tiểu thuyết, chuyện tình Michele và Paola có hậu.

Ngay khi nhìn thấy cô nàng luật sư qua cửa sổ, Michele đã tìm cách làm quen qua mạng. Hôm đầu trò chuyện, họ đã nhắn tin cho nhau đến 3h sáng. Paola chia sẻ: "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Michele, đó là tình yêu sét đánh. Khoảng khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, bầu không khí thật lãng mạn".

Khi trò chuyện, cả hai nhận ra có cùng giá trị sống và đây sẽ là cơ sở vững chắc cho một mối quan hệ. Paola và Michele đều là "những người kiên định nhưng cũng tốt bụng và nhạy cảm". Không thể gặp nhau trong suốt 10 tuần, họ dành nhiều giờ trên điện thoại với nhau. Hàng ngày, từ ban công nhà ở Verona, họ bắt đầu câu chuyện tình thời giãn cách xã hội.

Một ngày chàng chuyên gia CNTT gây ấn tượng của cả khu phố khi anh treo một tấm banner lớn trên tầng cao nhất của tòa nhà anh đang sống với dòng chữ "Paola", thể hiện tình cảm của mình. Tận tháng 5 họ gặp nhau lần đầu tiên trong một công viên địa phương. Từ đó đôi uyên ương đã có nhiều chuyến du lịch cùng nhau.

Đôi uyên ương gặp nhau lần đầu tiên ở công viên tháng 5 và giờ sắp làm đám cưới. Ảnh: Facebook Paola Agnelli.

Cả hai người, đều chưa từng kết hôn, đã sống đối diện nhau gần như cả cuộc đời nhưng chưa bao giờ gặp nhau. Số phận an bài cho họ "va" vào nhau trong một hoàn cảnh đặc biệt. Giờ đây họ đang lên kế hoạch cho đám cưới. "Chúng tôi đang tính đến một buổi lễ trên sân thượng tòa nhà của tôi. Điều này rất có ý nghĩa bởi chúng tôi gặp nhau ở ban công", Michele chia sẻ.

Bảo Nhiên (Theo Dailymail)