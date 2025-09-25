Kết hậu cho cặp vợ chồng bị con gái nuôi chiếm nhà

PhápSuốt 6 năm, vợ chồng bà Annick, 87 tuổi, bị con gái nuôi kiện đòi nhà, đối mặt nguy cơ phải dọn đi dù chính họ bỏ tiền tiết kiệm để mua.

Hơn 20 năm trước, vợ chồng bà Annick bán căn nhà cũ ở Sarthe và mua căn mới tại Perpignan. Họ để con gái nuôi Valérie đứng tên trong mọi giấy tờ. Khi làm thủ tục, công chứng viên đã bỏ sót quyền cư trú trọn đời của cặp vợ chồng già. Văn bản bổ sung sau đó bị Valérie phản đối, cáo buộc cha mẹ giả mạo chữ ký. Cô yêu cầu ông bà ra khỏi nhà, để bán.

Vụ kiện gây xôn xao Perpignan khi truyền thông nước này đưa tin hôm 20/9.

Vợ chồng bà Annick không có con ruột nên nhận nuôi Valérie và Dominique. Họ từng hết lòng yêu thương, chăm sóc Valérie như con đẻ, sau khi nhặt cô bé từ một con mương.

Vợ chồng bà Annick và con trai nuôi tại nhà riêng. Ảnh: 6parknews

Họ không ngờ phải đối mặt với cuộc chiến pháp lý kéo dài 6 năm với đứa con từng thương yêu. Quá đau buồn, bà Annick đổ bệnh rồi liệt giường. Ông Yves gánh vác trách nhiệm chăm sóc vợ và đối mặt với nhiều lần bị tòa án triệu tập.

Dominique, con trai nuôi hỗ trợ cha trong các thủ tục pháp lý, chăm sóc mẹ khi bệnh tật và an ủi gia đình trong những lúc căng thẳng.

Ngày 8/2/2019 là lần cuối Valérie gặp vợ chồng bà Annick tại phòng xử án Perpignan. Người mẹ ngồi xe lăn, sức khỏe yếu ớt. Valérie bước vào phòng xử án, im lặng, không nhìn bố mẹ nuôi. Suốt phiên tòa, cô ngồi trong góc, chỉ nói một điều: yêu cầu tòa đuổi cha mẹ ra khỏi nhà.

Đầu 2025, tòa phúc thẩm ra phán quyết trục xuất cặp vợ chồng già. Theo quy định, nếu không tự nguyện rời đi, họ sẽ bị cảnh sát cưỡng chế đưa vào viện dưỡng lão.

Trong lúc họ tuyệt vọng nhất, thống đốc Pierre Régnault de la Motte quyết định xem xét kỹ hồ sơ vụ án. "Tôi không hiểu tại sao tòa án lại cho phép cưỡng chế trong trường hợp này. Tôi quyết định hủy bỏ lệnh trục xuất và sẽ không sử dụng vũ lực", ông nói. Lý do ông đưa ra là tôn trọng nhân quyền.

Điều này đồng nghĩa, trong nhiệm kỳ của ông, vợ chồng bà Annick sẽ không bị cưỡng chế rời khỏi nhà.

"Vụ án này cuối cùng cũng cho thấy một chút khôn ngoan và nhân đạo'', luật sư của ông bà Annick nói và cho biết sẽ tiếp tục truy tố Valérie vì hành vi vô ơn.

Theo luật, Valérie vẫn có thể kháng cáo quyết định của thống đốc.

Nhật Minh (Theo mgronline/6parknews)