Kết đắng của sếp nữ chi tiền khủng để cưới cấp dưới

Trung QuốcBà Zhu, giám đốc một công ty ở Trùng Khánh, đem lòng yêu nam nhân viên đã có vợ và đề nghị anh bỏ vợ để lấy mình.

Anh He gia nhập công ty của Zhu đầu năm 2021. Sau một thời gian ngắn làm chung, cả hai nảy sinh mối quan hệ.

Ba Zhu quyết định dùng tiền để đưa tình nhân hoàn toàn thuộc về mình. Nữ giám đốc tìm đến bệnh viện, nơi chị Chen (vợ của He) đang điều trị sau cú sốc phát hiện chồng ngoại tình. Zhu nói mình yêu He, không thể sống thiếu anh ta.

Bà chuyển cho chị Chen 3 triệu tệ dưới danh nghĩa thay He chi trả tiền bồi thường ly hôn và chi phí nuôi con. Trong thỏa thuận, khoản này được ghi là "trợ cấp và hỗ trợ nuôi con".

Một tháng sau, vợ chồng He hoàn tất thủ tục ly hôn.

Một năm sau, chuyện tình cảm của sếp nữ và nam nhân viên rơi vào bế tắc. Mâu thuẫn liên tục nảy sinh. Bà Zhu quyết định chia tay và khởi kiện, yêu cầu He cùng vợ cũ trả lại 3 triệu tệ.

Bản án sơ thẩm cho rằng khoản tiền chị Chen nhận thực chất là "hợp đồng mua bán chồng" nên vi phạm chuẩn mực xã hội. Tòa án coi đó là quà tặng vô hiệu và buộc phải hoàn trả cho Zhu.

Trong phiên phúc thẩm đầu tháng 9/2025, các thẩm phán nhận định bà Zhu không chứng minh được đây là quà tặng, mà thực chất là khoản thay He chi trả nghĩa vụ ly hôn và nuôi con. Việc Zhu sau đó viện dẫn "động cơ bất chính" để đòi lại tiền bị coi là trái nguyên tắc thiện chí.

Tòa áp dụng quy định "khoản chi vì mục đích bất hợp pháp sẽ không được hoàn trả", từ đó bác toàn bộ kháng nghị của Zhu.

Vụ việc đang xôn xao khắp các mạng xã hội Trung Quốc. Giới luật sư nhận định vụ việc cho thấy ranh giới mong manh giữa "tặng" và "thanh toán thay mặt" trong các mối quan hệ tình cảm.

Thất bại của Zhu là lời cảnh báo việc dùng tiền can thiệp vào hôn nhân không chỉ đặt ra rủi ro đạo đức, còn tiềm ẩn hệ quả pháp lý khó lường.

Bảo Nhiên (Theo Sina)