Kết cục tù tội của cô bồi bàn lấy chồng triệu phú

MỹKhi đang phục vụ tại câu lạc bộ tư nhân sang trọng ở Austin, Texas, cô bồi bàn Celeste Johnson, 30 tuổi, phải lòng triệu phú tự thân Steven Beard hơn hàng chục tuổi.

Ông Steven là cựu giám đốc điều hành của Fox Broadcasting và đồng sáng lập đài truyền hình KEYE-TV ở Austin. Triệu phú này vừa mất đi người vợ chung sống 45 năm vì bệnh ung thư.

Celeste đã kết hôn ba lần và có hai con gái sinh đôi với người chồng đầu tiên khi mới 17 tuổi. Đối với Celeste, ông Steven "đại diện cho những gì đang tìm kiếm": sự ổn định, giàu có và có thể chăm sóc cho mình.

Dù chênh lệch 38 tuổi, hai người vẫn đến với nhau. Sau khi kết hôn, Steven còn nhận nuôi hai con gái của Celeste.



Tuy nhiên, gia đình và bạn bè Steven hoài nghi liệu đó có phải tình yêu đích thực hay Celeste chỉ là một kẻ đào mỏ. "Họ chẳng có điểm chung nào cả, ngoại trừ tiền của ông ấy", một hàng xóm của cặp đôi nói.

Quan hệ tay ba kỳ lạ

Celeste tận hưởng cuộc sống mới giàu sang bằng những kỳ nghỉ xa hoa, những chuyến mua sắm thả ga, và dễ dàng tiêu hết ngân sách 35.000 USD mỗi tháng của hai vợ chồng. Những rạn nứt cũng nhanh chóng xuất hiện giữa cặp đôi.

Chỉ vài tháng sau khi kết hôn, ông Steven phát hiện Celeste lấy trộm trang sức và bạc của người vợ quá cố từ két an toàn. Sự bội tín này cùng với việc Celeste chi tiêu hoang phí khiến ông Steven đệ đơn ly hôn. Dù cặp đôi sau đó đã hòa giải và ông Steven rút lại đơn, những mâu thuẫn vẫn tiếp diễn.

Celeste mắc chứng trầm cảm và từng vung súng trước mặt cả nhà, theo lời kể của hai con gái. Năm 1999, cô được đưa đến Trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần St. Davids ở Austin để kiểm soát các triệu chứng. Tại đây, Celeste gặp Tracey Tarlton - quản lý hiệu sách công khai là người đồng tính nữ.

Hai người phụ nữ nhanh chóng trở nên thân thiết. Theo Tracey, Celeste trút bầu tâm sự với cô ta, kể mọi điều về Steven và bóng gió muốn một cuộc sống khác. Hai người bắt đầu dành nhiều thời gian bên nhau, dẫn đến những nghi vấn về bản chất mối quan hệ của họ.

Cả hai vẫn tiếp tục gặp nhau sau khi xuất viện. Trong một buổi tiệc nướng, ông Steven được cho là đã nhìn thấy Tracey và vợ mình hôn nhau nên ra lệnh cho cô ta rời đi ngay. Celeste sau đó khẳng định Tracey đã cố hôn cô nhưng không thành công.

Phát súng đoạt mạng

Hôn nhân giữa Celeste và Steven có lúc thăng lúc trầm, lúc cãi vã lúc hòa giải. Hai người đã lên kế hoạch cho một chuyến đi dài ngày đến châu Âu, nhưng vào sáng sớm trước khi dự định khởi hành, ngày 2/10/1999, ông Steven bị bắn khi đang ngủ một mình trong phòng.

Ông vẫn đủ tỉnh táo để gọi 911 và nói với điều phối viên: "Ruột tôi như bật ra khỏi bụng!".

Steven sống sót sau ca phẫu thuật khẩn cấp. Ông tiếp tục trải qua nhiều cuộc phẫu thuật và được xuất viện trong thời gian ngắn vào tháng 1/2000. Nhưng vào ngày 22/1, gần bốn tháng sau vụ việc, ông Steven qua đời vì những biến chứng từ vết thương do súng bắn.

"Tôi gần như suy sụp vì không lường trước được điều đó. Cả thế giới của tôi sụp đổ", Celeste nói về cái chết của chồng, dù được cho là đã phàn nàn về việc bỏ lỡ kỳ nghỉ vào buổi sáng xảy ra vụ nổ súng.

Trong khi đó, cuộc điều tra dẫn cảnh sát đến một nghi phạm.

Qua trò chuyện với các con gái của Celeste, điều tra viên biết được mối quan hệ giữa Celeste với Tracey. Họ phát hiện Tracey sở hữu một khẩu súng săn trùng khớp với vỏ đạn mà kẻ tấn công đã bỏ lại tại hiện trường.

Tracey ban đầu bị buộc tội mưu sát, tội danh sau đó được nâng lên thành giết người. Tuy nhiên, dẫu các điều tra viên đã nghi ngờ Celeste, Tracey không hề nói gì ám chỉ bạn mình có liên quan.

Theo lời khai, sáng sớm 2/10/1999, Tracey xuất hiện tại nhà vợ chồng Beard. Khi Celeste đang ngủ ở một phòng khác, cô ta lẻn vào phòng ngủ của Steven và bắn vào bụng ông, rồi bỏ trốn.

Lật ngược lời khai

Celeste tái hôn chỉ 5 tháng sau cái chết của chồng, khiến Tracey cảm thấy bị phản bội. Kể từ khi bị bắt, cô ta luôn khẳng định đã tự tay bắn ông Steven, nhưng giờ đây lại khai với công tố viên một câu chuyện hoàn toàn mới. Để đổi lấy thỏa thuận nhận tội, cô ta đồng ý làm chứng rằng Celeste đã lên kế hoạch giết người.

"Tôi cảm thấy mình yêu cô ấy, và tôi tin rằng cô ấy cũng yêu tôi. Cô ấy đã dành rất nhiều thời gian để cho tôi biết điều đó", Tracey nói.

Tracey khai với cảnh sát rằng Celeste đã dàn dựng toàn bộ âm mưu. Theo đó, Celeste nói với Tracey rằng ông Steven là kẻ bạo hành và muốn phải chết, sau đó yêu cầu Tracey ra tay giúp mình. Celeste được cho là đã ám chỉ nếu ông Steven chết, cô và Tracey có thể ở bên nhau.

Tháng 3/2002, Celeste bị bắt và bị buộc tội giết người, đối mặt với án tù chung thân.

Trên phiên tòa xét xử vào năm 2003, công tố viên mô tả Celeste là kẻ đào mỏ lạnh lùng, xảo quyệt, kết hôn với ông Steven vì tiền và âm mưu giết chồng khi bị đe dọa cắt đứt quan hệ. Hồ sơ tài chính cho thấy Celeste đã chi hàng trăm nghìn USD trong những tháng trước vụ nổ súng, và công tố viên cáo buộc ông Steven đã mệt mỏi với việc cô chi tiêu quá mức.

Ngược lại, luật sư bào chữa khẳng định Celeste không có động cơ giết chồng, lập luận rằng Tracey bị rối loạn tâm thần và bị ám ảnh bởi Celeste, còn cô chỉ muốn làm bạn.

"Tôi chưa bao giờ yêu cầu cô ta làm gì với Steven cả. Không bao giờ", Celeste khẳng định với ABC News. Cô cũng phủ nhận mọi mối quan hệ lãng mạn hoặc thân mật thể xác với Tracey.

Tuy nhiên, hai cô con gái gây bất ngờ khi ra làm chứng chống lại Celeste. Họ trình lên bồi thẩm đoàn bằng chứng là một đoạn ghi âm Celeste nói qua điện thoại rằng có kế hoạch thuê người giết Tracey.

Ngày 19/3/2003, Celeste bị kết tội giết chồng và nhận án 40 năm tù. Cô sẽ đủ điều kiện được ân xá vào tháng 4/2042. Nhờ thỏa thuận nhận tội, Tracey bị tuyên án 20 năm tù và đã được ân xá vào năm 2011 sau khoảng 10 năm thụ án.

Sau vụ án, Celeste trở thành là chủ đề của nhiều chương trình tội phạm có thật, bao gồm Snapped, Deadly Women, 20/20 và bộ phim Secrets of a Gold Digger Killer. Trong tù, Celeste đồng sáng tác cuốn sách dạy nấu ăn From the Big House to Your House với các tù nhân khác.

Tracey đang sống bình lặng ở San Antonio sau khi hoàn thành thời gian thử thách vào năm 2021.

