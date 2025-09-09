Kết cục của người bố New Zealand đưa 3 con vào rừng suốt 4 năm

Tom Phillips, người bố dẫn ba con vào rừng sống gần 4 năm, chết sau cuộc đấu súng với cảnh sát.

Năm 2021, Tom Phillips đưa ba con là Ember, hiện 9 tuổi, Maverick, 10 tuổi và Jayda, 12 tuổi, tới vùng hoang dã Waitomo, miền bắc New Zealand, sinh sống sau khi cãi nhau với vợ. Anh ta không có quyền nuôi con hợp pháp và đối mặt với loạt tội danh nghiêm trọng như cướp của, gây thương tích, tàng trữ súng trái phép.

Ngày 8/9, cảnh sát bắn chết Phillips trong vụ đấu súng gần thị trấn Piopio hẻo lánh, sau khi họ nhận được tin báo về một vụ đột nhập cửa hàng để trộm cắp.

Một cảnh sát bị Phillips bắn trúng đầu, hiện điều trị trong bệnh viện. Một người con ở cùng Phillips vào thời điểm đấu súng. Khoảng 11 tiếng sau đó, giới chức tìm thấy hai người con còn lại trong tình trạng an toàn và khỏe mạnh tại khu cắm trại trong rừng ở Waitomo.

Tom Phillips, người bố dẫn ba con sống trong rừng gần 4 năm. Ảnh: Cảnh sát New Zealand

Cảnh sát trưởng Richard Chambers ngày 9/9 cho hay giới chức tìm được một khẩu súng và đạn tại khu cắm trại, cách nơi Phillips bị bắn khoảng hai km. Hình ảnh do cảnh sát New Zealand công bố về khu cắm trại cho thấy có một xe địa hình 4 bánh, lốp xe, lon nước ngọt.

"Khu cắm trại ẩn trong bụi rậm, không dễ tìm kiếm", ông Chambers nói.

Giới chức đang tìm những người có thể đã giúp đỡ Phillips và cuộc điều tra dự kiến kéo dài trong nhiều tháng, về việc làm thế nào mà anh ta có xe địa hình và có súng.

Cư dân Piopio vừa tiếc thương, vừa nhẹ nhõm, sau khi hay tin về kết cục của câu chuyện lẩn trốn dài 4 năm giữa Phillips và ba đứa trẻ. Họ mừng vì các bé vẫn an toàn, đồng thời cho rằng đáng lẽ nên tránh đấu súng.

"Anh ta chết có lẽ là điều không thể tránh khỏi, cảnh sát chỉ đang làm nhiệm vụ của họ, nhưng thật buồn khi họ làm điều đó trước mặt đứa trẻ", Patrick, công nhân xây dựng ở địa phương cho hay.

Địa điểm cắm trại của bố con nhà Phillips. Ảnh: Cảnh sát New Zealand

Cháu gái của ông, Matewehe, nói rằng cô "nhẹ nhõm" khi biết ba em khỏe mạnh và an toàn, nhưng lo lắng về số phận của các em sau khi cha qua đời. Các bé đang được cơ quan bảo vệ trẻ em chăm sóc. Các chuyên gia lo ngại về khả năng tái hòa nhập xã hội của ba đứa trẻ.

Ông Chambers lưu ý không nên coi Phillips là anh hùng, bởi "không ai làm như thế với trẻ em và người này đã dùng súng trường chống đối cảnh sát".

Bộ trưởng Cảnh sát New Zealand Mark Mitchell cho rằng Phillips đã liên tục đẩy các con vào tình thế nguy hiểm. "Anh ta không quan tâm đến sự an toàn của các con, nhiều lần đưa gia đình vào tình huống phạm pháp và nguy hiểm", ông nói.

Hồng Hạnh (Theo Guardian)