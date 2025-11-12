Kết cục chết chóc của cuộc phiêu lưu tình ái trực tuyến

MỹChán ngán với cuộc sống bình lặng, ông bố trung niên Thomas Montgomery đóng giả lính thủy đánh bộ 18 tuổi để yêu đương qua mạng với Jessi - thiếu nữ tóc vàng nóng bỏng.

Bề ngoài, Thomas Montgomery là ông bố tận tụy của hai cô con gái và là người chồng tử tế gắn bó 16 năm của Cindy. Họ có cuộc sống bình lặng ở Clarence, thị trấn nhỏ phía bắc New York. Nhưng thực tế, Thomas là kẻ khao khát được chú ý, luôn than vãn về cuộc hôn nhân, oán giận công việc ở nhà máy và mệt mỏi với cuộc sống nhàm chán.

Điều này có thể giải thích tại sao Thomas - cựu lính thủy đánh bộ 45 tuổi với bộ ria mép đỏ, bụng phệ và mái tóc thưa thớt - lại quyết định trở thành một người khác vào năm 2005. Trong sổ tay cất trong hộp dụng cụ ở nơi làm việc, anh ta viết về danh tính mơ ước: lính thủy đánh bộ 18 tuổi tên Tommy, có đai đen karate, có vết sẹo do đạn bắn trên vai trái và chân phải, mái tóc đỏ dày và vóc dáng ấn tượng (cao 1,93 m và nặng 88 kg).

Với danh tính mới, Thomas đăng nhập vào Pogo, trang web trò chơi trực tuyến có phòng chat, tạo biệt danh "MarineSniper" và gặp "TalHotBlondbig50" - thiếu nữ 17 tuổi tên Jessi, ở Tây Virginia.

Phát cuồng với bạn gái ảo

Tommy bắt đầu nhắn tin cho Jessi, nói dối đang ở trại huấn luyện tân binh thủy quân lục chiến để huấn luyện bắn tỉa và sắp lên đường sang Iraq.

Thomas bày ra những mánh khóe tinh vi để duy trì vỏ bọc của Tommy, tạo danh tính thứ hai là bố của Tommy, Tom Sr.. Tommy giải thích bị hạn chế truy cập Internet do đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, vì vậy, "bố Tommy" bắt đầu chuyển tiếp tin nhắn giữa cặp đôi. Ông cũng bảo Jessi gửi tất cả thư và bưu kiện của Tommy cho mình, vì ông có thể nhờ mối quan hệ ở Iraq để nhanh chóng chuyển chúng đến tay Tommy.

Khi mối quan hệ thân mật hơn, Tommy gửi cho Jessi ảnh ở trại huấn luyện, vốn chụp từ 30 năm trước. Jessi cũng đáp lại bằng những bức ảnh khoe mái tóc vàng óng ả hay đôi chân dài rám nắng trong tư thế khêu gợi.

Vào dịp Giáng sinh, khoảng 8 tháng sau khi quen nhau, Jessi nhận lời cầu hôn của Tommy.

Jessi gửi thư kèm những bức ảnh gợi cảm, nội y, dây khắc tên "Tom & Jessi" cho bạn trai Tommy. Ảnh: Wired

Thomas mải mê với những cuộc trò chuyện trực tuyến với Jessi. Ở chỗ làm, anh ta không ngừng nói về bạn gái, tuyên bố dự định bỏ vợ và chuyển đến Tây Virginia. Buổi tối, anh ta thường ngồi lì trước máy tính đến tận khuya.

Vào dịp năm mới, Thomas thể hiện quyết tâm bằng cách viết lên sổ tay: "Ngày 2/1/2006, Thomas Montgomery (46 tuổi) không còn tồn tại nữa và được thay thế bởi một chàng lính thủy đánh bộ 18 tuổi đầy thương tích. Anh ấy sẽ chuyển đến Tây Virginia để ở bên tình yêu của đời mình".

Cuộc tình tay ba rắc rối

Cindy không hề biết về cuộc sống hai mặt của chồng. Nhưng vào tháng 2/2006, cô phát hiện nội y của Jessi và khám phá ra sự thật. Cô cảm thấy quá sức chịu đựng và đề nghị chia tay.

Sau đó, cặp đôi vẫn sống cùng nhà, dù Thomas phàn nàn với một đồng nghiệp về việc bị đẩy xuống ở tầng hầm. Tuy nhiên, là mẹ của hai con gái 12 và 14 tuổi, Cindy quyết định nói sự thật cho Jessi qua mail của chồng, gửi kèm ảnh gia đình mình. "Đừng tin vào những lời lẽ trên mạng", Cindy khuyên.

Jessi không biết nên tin ai, lo rằng Cindy có thể bịa chuyện vì muốn độc chiếm Tommy. Cô tìm thấy một người bạn cũng dùng Pogo mà Tommy từng nhắc đến: "Beefcake1572", hay Brian Barrett, sinh viên 22 tuổi, làm việc bán thời gian tại nhà máy của Thomas.

Khi Brian xác nhận Thomas đã lừa dối, Jessi suy sụp. Cô tìm đến Brian để được an ủi, rồi thành đôi sau thời gian nhắn tin qua lại trên Yahoo. Cặp đôi mới gọi Thomas là kẻ săn trẻ em và chế nhạo anh ta trên các diễn đàn trực tuyến công khai.

Tại nhà máy, Brian khoe khoang về mối quan hệ mới và sỉ nhục Thomas khiến anh ta vô cùng tức giận, thậm chí nghĩ đến việc tự tử. Thomas nhắn tin cho Jessi: "Cô có thể tạm biệt tôi và Tommy mãi mãi". Jessi trấn an anh ta, hứa ngừng nói chuyện với Brian, nói rằng cô đến với Brian chủ yếu để trả thù.

Bất chấp những lời hứa hẹn, Jessi vẫn tiếp tục mối tình với Brian. Ban đầu, cô muốn giấu Thomas, nhưng Brian đã thuyết phục cô công khai qua hồ sơ cá nhân trực tuyến. "Tôi không thể tin là cậu lại chọn cô ấy thay vì tình bạn của chúng ta", Thomas nói với Brian.

Jessi dường như bị giằng xé giữa hai người đàn ông. Khi Brian muốn đến thăm trong kỳ nghỉ, cô đã từ chối. Cô lại quay sang Thomas, nói định chia tay Brian. Dù chửi rủa cô, cuối cùng Thomas đồng ý tha thứ nếu Jessi hứa, một lần nữa, sẽ không bao giờ nói dối về Brian. "Nếu tôi phát hiện bất kỳ lời nói dối nào, cô sẽ mất đi thứ gì đó rất quan trọng", Thomas cảnh cáo.

Ba phát súng hạ gục tình địch

Cuối mùa hè 2006, Thomas phát hiện Jessi và Brian lại nói chuyện với nhau. Sau nhiều ngày cố gắng xoa dịu Thomas vô ích, Jessi im lặng. Rạng sáng 13/9/2006, anh ta nhắn tin chửi rủa cô lúc 1h33, gửi thêm vài tin nhắn nữa trong suốt cả ngày, nhưng chẳng nhận được hồi âm. Ngày hôm sau, anh ta lại nhắn tin lăng mạ.

Sáng 15/9, Thomas gọi điện, đánh thức Jessi rồi la hét trong cơn thịnh nộ.

Tối đó, lúc 22h16, Brian tan làm và đi bộ đến chiếc bán tải màu trắng trong bãi đậu xe của nhà máy. Anh ta mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Ba phát đạn xuyên qua cửa sổ, Brian ngã nghiêng sang một bên. Anh ta bị bắn vào cổ và cánh tay bằng một khẩu súng carbine cỡ nòng .30.

Thi thể Brian được tìm thấy hai ngày sau đó khi một đồng nghiệp phát hiện chiếc xe bán tải ở một khu vực vắng vẻ trong bãi đậu xe.

Trong các cuộc thẩm vấn với cảnh sát, nhiều người chỉ điểm Thomas là thủ phạm. Anh ta đã nói xấu Brian và có hành vi bất thường. Một đồng nghiệp kể rằng Thomas từng nói "tôi sẽ không ngu ngốc đến mức để vỏ đạn vương vãi khắp nơi nếu định giết ai đó". Khi đứng ở chỗ chấm công hai tuần trước vụ giết người, Thomas hỏi đồng nghiệp rằng Brian tan làm lúc mấy giờ.

Sau đó, cảnh sát tìm thấy một hạt đào có ADN của Thomas được tìm thấy bên cạnh xe của Brian, đây là loại quả Thomas mang đi ăn trưa hôm đó. Một hộp đạn bằng da có dính lông chó mà cảnh sát nghi ngờ thuộc về chó cưng nhà Thomas cũng được tìm thấy ở khu vực hiện trường.

Cảnh sát còn tìm thấy một bức ảnh chụp tủ súng ở nhà Thomas, bên trong có một khẩu súng trường, hiện đã biến mất khỏi tủ.

Thomas Montgomery từng phục vụ 6 năm trong Thủy quân lục chiến. Ảnh: ABC

Ngày 27/11/2006, cảnh sát bắt giữ Thomas vì tội giết người. Anh ta phủ nhận, nói đã đến một nhà hàng địa phương và về nhà trong khoảng từ 22h đến 22h10, trước khi án mạng xảy ra. Cindy ước tính Thomas về nhà muộn hơn thế nửa tiếng trở lên. Hồ sơ điện thoại di động cũng cho thấy Thomas ở gần nhà máy vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng.

Hàng trăm trang thư từ và hàng chục bức ảnh Thomas lưu giữ trên máy tính để ghi lại và tận hưởng từng khoảnh khắc bên Jessi được coi là dấu vết kỹ thuật số cho thấy một người đàn ông đang mất kiểm soát. Ken Case, trợ lý ủy viên công tố phụ trách vụ án, cho biết: "Trước khi chuyện này xảy ra, anh ta là một người cha tận tụy. Việc thay đổi nhiều đến vậy chỉ vì giao tiếp với một người hư cấu thật đáng sợ".

Vạch trần mặt thật của Jessi

Kiểm tra điện thoại di động của Brian, các thám tử tìm thấy số của Jessi. Họ gọi vào giữa đêm để xác nhận cô có mối quan hệ trực tuyến với Thomas và cảnh báo cô có thể gặp nguy hiểm.

Sáng hôm sau, cảnh sát đến nhà Jessi theo địa chỉ cô cung cấp. Tại ngôi nhà màu trắng tồi tàn, mẹ Jessi, Mary Shieler, nói rằng thiếu nữ đã bỏ đi và không có cách nào liên lạc được. Nhưng khi tiếp tục truy vấn, thái độ của Mary khiến cảnh sát thấy lạ. Trước sức ép, Mary thú nhận chính là Jessi. Cô ta đã sử dụng danh tính của con gái mình để quyến rũ hai người đàn ông trên mạng.

Cô gái 18 tuổi tóc vàng mảnh mai trong tưởng tượng của Brian và Thomas thực ra là một phụ nữ 45 tuổi, tóc nâu ngắn, đã kết hôn và có hai con.

Mary cho biết tham gia Pogo vài năm trước để thư giãn và giết thời gian. Chỉ sau khi nạp tiền thành viên, cô mới nhận ra đã dùng tên của Jessi, nhưng không sửa lỗi.

Mary nói không hề yêu ai trong số những người hâm mộ trực tuyến, cô đang hạnh phúc bên người chồng gắn bó 23 năm. Theo Mary, Brian là "chàng trai ngọt ngào" khiến cô không thể từ chối những lời tán tỉnh, còn Tommy "là một đứa trẻ cần ai đó quan tâm". Nhưng khi biết Tommy không hề tồn tại, Mary vẫn tiếp tục trò chuyện vì lo lắng anh ta sẽ lợi dụng một cô gái 18 tuổi thực sự, sau đó là để ngăn anh ta làm hại bản thân và gia đình cô.

Trong thời gian chờ xét xử, cuộc hôn nhân của Thomas và Cindy tan vỡ. Các con gái gửi thư vào tù nói không muốn dính dáng gì đến Thomas nữa.

Trước nhiều bằng chứng, Thomas chấp nhận thỏa thuận nhận tội vào tháng 8/2007. Anh ta nhận tội ngộ sát cấp độ một, tránh được phiên tòa xét xử tội giết người và nhận án tù 20 năm với lời biện hộ về "ám ảnh Internet".

Các điều tra viên đã cố gắng buộc tội Mary về hành vi thao túng, nhưng không có luật nào được áp dụng vào năm 2006. Mary thoát được hậu quả pháp lý.

Ngày 11/1/2024, Thomas được trả tự do sau 17 năm thụ án, tiếp tục bị giám sát đến năm 2029 kèm các điều kiện bao gồm giờ giới nghiêm, không Internet.

Tuệ Anh (theo The Guardian, ABC, CBS)