Kết cấu thép ATAD nhận giải thưởng quốc tế tại Singapore

Công ty Cổ phần Kết cấu thép ATAD vừa được trao giải "Vietnam Excellence Award - Steel" trong lễ trao giải Manufacturing Asia Awards 2025, được tổ chức tại Trung tâm hội nghị và Triển lãm Marina Bay Sands, Singapore. Giải thưởng ghi nhận năng lực của doanh nghiệp trong việc duy trì chuẩn mực quốc tế, vận hành hệ thống quản trị chất lượng toàn diện và triển khai chiến lược phát triển bền vững (ESG) trên toàn bộ chuỗi hoạt động thiết kế - sản xuất - lắp dựng.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nguyễn Lê Anh Tuấn, Tổng giám đốc của ATAD chia sẻ giải thưởng này là sự ghi nhận cho uy tín và năng lực của đơn vị trên thị trường quốc tế. Đây là dấu mốc khẳng định hơn 20 năm đổi mới, nâng cao giá trị con người và phát triển bền vững.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư công nghệ, phát triển mô hình nhà máy xanh, hiện đại và kiến tạo những công trình đạt chuẩn quốc tế, qua đó khẳng định vai trò của doanh nghiệp Việt Nam trên bản đồ kết cấu thép châu Á và thế giới", ông nói.

Ông Nguyễn Lê Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kết cấu thép ATAD, đại diện công ty lên nhận giải. Ảnh: Công ty ATAD

ATAD sở hữu nhà máy kết cấu thép đạt chứng nhận LEED Gold, cùng hệ thống chứng chỉ quốc tế gồm ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, IAS AC472, CE Marking, AISC, ASME, CWB và UKCA, đáp ứng đầy đủ yêu cầu xuất khẩu sang các thị trường có tiêu chuẩn cao như Mỹ, EU, Anh, Australia và Nhật Bản. ATAD cũng là công ty tiêu biểu trong ngành kết cấu thép đạt "Thương hiệu Quốc gia" và giải Vàng "Chất lượng quốc gia".

Song hành với đó, doanh nghiệp xây dựng mô hình sản xuất hiện đại dựa trên tự động hóa, robot hàn và các nền tảng quản lý số trên toàn chuỗi thiết kế - sản xuất - lắp dựng. Việc triển khai SAP ERP, SPM và hệ thống giám sát thời gian thực giúp chuẩn hóa quy trình, nâng cao hiệu quả vận hành và kiểm soát chất lượng. Quá trình số hóa đồng bộ tại đây giúp cải thiện rõ rệt năng lực triển khai, rút ngắn thời gian sản xuất và giảm thiểu sai sót, đáp ứng các dự án có quy mô và độ phức tạp lớn.

Với năng lực sản xuất 216.000 tấn kết cấu thép mỗi năm, ATAD cung cấp trọn gói các dịch vụ từ thiết kế, chế tạo, vận chuyển đến lắp dựng và bảo trì. Doanh nghiệp hiện sở hữu 13 văn phòng trong và ngoài nước, triển khai dự án tại hơn 60 quốc gia cho nhiều khách hàng lớn như Samsung, Heineken, Hyundai, Toyota, P&G, Sanofi, VinFast và Hòa Phát.

ATAD Đồng Nai là một trong những nhà máy kết cấu thép đạt chứng nhận LEED Gold đầu tiên ở châu Á và có văn phòng nhà máy đạt chuẩn LEED Platinum. Ảnh: Công ty ATAD

Bên cạnh đó, ATAD còn là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong việc áp dụng chính sách "Zero Accident" (không tai nạn lao động), triển khai tiêu chuẩn LEED (Hệ thống đánh giá các công trình xanh do Hội đồng Công trình Xanh Mỹ phát triển) nhằm giảm phát thải carbon, và duy trì các chương trình CSR dài hạn về giáo dục, y tế và cộng đồng. Những hoạt động này được tích hợp trong chiến lược ESG, hướng tới vận hành hiệu quả, giảm thiểu rủi ro và phát triển bền vững.

Để duy trì các tiêu chuẩn cao về chất lượng, an toàn và bền vững, ATAD vận hành mô hình Smart Factory và ứng dụng các nền tảng số như 3D BIM, Tekla Structures và Lean Manufacturing nhằm tối ưu thiết kế, kiểm soát tiến độ và nâng cao độ chính xác trong từng công đoạn. Song song đó, công ty triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng và quy trình vận hành thân thiện môi trường, giúp giảm phát thải và cải thiện hiệu quả sử dụng tài nguyên trong toàn bộ chuỗi sản xuất – lắp dựng.

Năng lực kỹ thuật của ATAD được thể hiện tiêu biểu tại dự án Sân bay quốc tế Long Thành, khi sản xuất và lắp dựng hơn 45.000 tấn kết cấu thép và thực hiện nâng mái trung tâm 5.300 tấn bằng công nghệ roof-lifting – một dấu mốc quan trọng trong thi công kết cấu thép phức tạp. Doanh nghiệp cũng tham gia nhiều dự án lớn ở Việt Nam như tuyến Metro số 1 TP HCM, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Tổ hợp sản xuất thép Hòa Phát Dung Quất...

ATAD thực hiện nâng hệ mái trung tâm 5.300 tấn bằng công nghệ roof-lifting tại dự án trọng điểm quốc gia – Cảng hàng không Quốc tế Long Thành. Ảnh: Công ty ATAD

Manufacturing Asia Awards là giải thưởng do nền tảng chuyên ngành Manufacturing Asia tổ chức, nhằm tôn vinh những doanh nghiệp và dự án xuất sắc trong lĩnh vực sản xuất tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Chương trình quy tụ các công ty sản xuất và đơn vị cung cấp giải pháp cho ngành công nghiệp, đánh giá dựa trên những tiêu chí như đổi mới sáng tạo, hiệu quả vận hành, tác động thị trường và khả năng mở rộng.

Với hạng mục đa dạng, từ vận hành, an toàn, năng suất, R&D đến chuyển đổi số và phát triển bền vững, Manufacturing Asia Awards tạo ra sân chơi lớn, nơi các doanh nghiệp có thể khẳng định vị thế, nâng cao uy tín và kết nối với cộng đồng sản xuất trong khu vực.

