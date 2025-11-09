Kết buồn của ca sĩ Mỹ với cựu vương Malaysia

Ca sĩ Mỹ Brittany Porter tố cựu vương Malaysia Muhammad V cắt mọi liên lạc, sau khi cô vô tình kết hôn với ông trong một buổi lễ Hồi giáo mà tưởng là nghi thức cầu chúc.

Porter, 30 tuổi, nghệ danh Brook Lynn, cho biết cô gặp ông Muhammad V, 56 tuổi, hồi tháng 1/2024 qua bạn bè chung. "Chúng tôi kết nối ngay lập tức. Anh ấy có giọng Anh dễ thương", cô kể.

Họ nhanh chóng hẹn hò, tận hưởng các chuyến du lịch xa hoa khắp châu Á và ở khách sạn hạng sang. Porter nói cựu vương rất hào phóng và ước tính ông đã chi hàng triệu USD cho quà tặng và các chuyến đi.

Brittany Porter và Quốc vương Muhammad V. Ảnh: its.brook.lynn / Instagram

Tháng 4/2024, ông cầu hôn cô bằng một viên kim cương xanh "để hợp với màu mắt". Khi đến Oman, ông mời bạn bè cô dự một buổi lễ tôn giáo.

"Tôi đã thực hiện nghi lễ cải đạo, nhưng không biết rằng 'nikah' trong đạo Hồi là hôn lễ chính thức", cô nói. "Trong văn hóa phương Tây, đám cưới mới được xem là kết hôn, nên tôi hoàn toàn không nhận ra. Sự thật là - tôi đã và vẫn là vợ anh ấy trong mắt Allah".

Theo Porter, sau buổi lễ, cô được yêu cầu sớm sinh con trai nối dõi. Mối quan hệ của họ bắt đầu rạn nứt khi cô bị sảy thai.

Dù vậy, cô vẫn bay về California (Mỹ) để chuẩn bị cho một đám cưới theo nghi thức phương Tây. Nhưng Muhammad V bắt đầu xa cách và cắt liên lạc.

"Tôi hoảng loạn nên bay sang Malaysia tìm, nhưng anh không còn ở đó. Anh chặn tôi trên mọi phương tiện, chỉ nhắn cho bạn thân tôi rằng ‘mối quan hệ không thể tiếp tục’", Porter kể.

Brittany Porter và Quốc vương Muhammad V từng có những chuyến du lịch xa hoa. Ảnh: its.brook.lynn / Instagram

Nữ ca sĩ cho biết cô không còn tin tức gì từ ông và đang tìm cách chấm dứt hôn nhân.

Muhammad V là quốc vương thứ 29 của bang Kelantan, từng là quốc vương Malaysia giai đoạn 2016-2019 trước khi thoái vị. Ông có ba đời vợ, trong đó có hoa hậu Nga Oxana Voevodina, kết hôn năm 2018 và ly hôn một năm sau.

Nhật Minh (Theo SCMP/Dailymail)