Keppel tặng máy tính, thiết bị học tập cho điểm trường khó khăn

Keppel tặng 60 máy vi tính và hơn 900 đầu sách cho hai trường khó khăn tại tỉnh Đồng Nai, nhằm nâng cao chất lượng học tập cho học sinh.

Hoạt động trên thuộc chương trình "Bytes for Future" - Cỗ máy tri thức, do doanh nghiệp tổ chức từ năm 2024. Keppel phối hợp Báo Tiền Phong tổ chức trao tặng thiết bị học tập tại Trường THPT Nguyễn Huệ A và Trường Tiểu học Thanh Bình (phường Bình Long, tỉnh Đồng Nai - trước thuộc tỉnh Bình Phước). Lễ bàn giao được tổ chức ngày 9/9 với sự tham dự của đại diện chính quyền địa phương và đơn vị tài trợ.

Trong nhiều năm qua, cả hai ngôi trường đều gặp khó khăn về cơ sở vật chất, đặc biệt là hệ thống máy tính chất lượng, nhằm phục vụ công tác giảng dạy và học tập công nghệ thông tin tại trường. Keppel đã trao tặng 60 máy vi tính và hơn 900 đầu sách cho thư viện của hai trường. Tại Trường Tiểu học Thanh Bình, đơn vị còn tài trợ nâng cấp phòng tin học và xây dựng mái che, tạo điều kiện học tập thuận lợi hơn cho học sinh.

Đơn vị tặng máy tính mới cho trường THPT Nguyễn Huệ A. Ảnh: Keppel

Ông Lim Kay Siong, Trưởng bộ phận thương mại, khối bất động sản Keppel Việt Nam, cho biết kỹ năng số đóng vai trò quan trọng trong hành trang của thế hệ trẻ.

"Qua chương trình "Bytes for Future" chúng tôi mong muốn có thể trang bị các công cụ kỹ thuật số, mang đến môi trường học tập phù hợp cho học sinh tại khu vực còn gặp nhiều khó khăn, để các em có thể học hỏi, trưởng thành và phát huy khả năng", ông Lim Kay Siong nói.

Ông Lim Kay Siong (phải) trao biểu trưng cho Thầy Bùi Quốc Việt, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thanh Bình tại chương trình. Ảnh: Keppel

Theo đại diện chính quyền địa phương, ông Trần Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND phường Bình Long, địa phương thường xuyên quan tâm đến việc đầu tư vào cơ sở vật chất để giảng dạy, học tập môn công nghệ thông tin. Song những nỗ lực ấy vẫn chưa thật sự đáp ứng yêu cầu dạy và học trong điều kiện nhiều khó khăn của các trường gần biên giới. Do đó, các máy tính từ chương trình "Bytes for Future" là món quà ý nghĩa, động lực để trường tiếp tục hành trình đưa công nghệ thông tin đến gần hơn với các em học sinh.

Ông Bùi Quốc Việt, Hiệu trưởng trường Tiểu học Thanh Bình, cho biết, trường nằm ở khu vực vùng sâu, gần biên giới, điều kiện cơ sở vật chất và nguồn lực phục vụ dạy và học công nghệ thông tin còn hạn chế. Việc nhận được máy tính, sách và cải tạo phòng học từ chương trình là động lực lớn để thầy trò tiếp tục nỗ lực trong công tác giảng dạy và học tập.

Đồng quan điểm, theo ông Đào Nguyên Bình, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ, các thiết bị được trao tặng đã góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo tiền đề để học sinh tiếp cận kiến thức số thuận lợi hơn.

Các em học sinh trường Tiểu học Thanh Bình đọc sách do đơn vị trao tặng. Ảnh: Keppel

Đại diện đơn vị cho biết, công ty mong muốn nâng cao chất lượng học tập, hỗ trợ học sinh tại các khu vực còn gặp nhiều khó khăn tiếp cận tốt hơn với kiến thức và kỹ năng trong thời đại số. Từ khi bắt đầu đến nay, chương trình đã tài trợ 140 máy tính, điều hòa, hơn 1.000 đầu sách, cải tạo lớp tin học cho các trường khó khăn tại Tây Ninh và Đồng Nai, đồng hành hơn 2.000 học sinh trên cả nước.

Đại diện Keppel nhấn mạnh, đơn vị sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác có cùng định hướng để triển khai thêm nhiều sáng kiến vì cộng đồng. Những hoạt động này nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của Việt Nam.

Hoàng Đan