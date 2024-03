Keppel đưa nước sạch đến gần 20.000 người

Tập đoàn Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn với công suất tạo ra 12.000 lít nước sạch mỗi ngày, đến với gần 20.000 người dân tại Bến Tre, Trà Vinh, ngày 22/3.

Buổi lễ trao tặng hệ thống máy lọc nước diễn ra tại tỉnh Bến Tre (xã Tân Thủy thuộc huyện Ba Tri) và tỉnh Trà Vinh (xã Hàm Giang thuộc huyện Trà Cú) với sự tham gia của đại diện ban tổ chức, chính quyền cùng người dân địa phương.

Hoạt động thuộc dự án Living Well do Keppel và báo Tiền Phong khởi xướng vào năm 2022. Chương trình nhằm đem nguồn nước sạch dùng trong sinh hoạt cho những địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi hạn hán và xâm nhập mặn. Trong hai năm triển khai, Living Well mang đến nước sạch cho hơn 70.000 người dân tại bảy địa phương trên khắp Việt Nam. Tiếp nối, dự án nhân rộng quy mô đến với tiểu bang Karnataka, Ấn Độ vào năm 2023.

Ông Wong Wai Foo trao biểu trưng cho bà Trần Thị Minh Châu, Phó chủ tịch UBND xã Tân Thuỷ, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Ảnh: Keppel

Ông Wong Wai Foo, Giám đốc bộ phận Phát triển bền vững, Tập đoàn Keppel tại Việt Nam cho biết, nhiều năm qua, đơn vị cam kết vận dụng sức mạnh và nguồn lực để mang lại thay đổi tích cực cho cộng đồng và xã hội, kiến tạo tương lai bền vững. Năm qua, hiện tượng El Niño xuất hiện từ đầu tháng 6 đã khiến hạn hán và xâm nhập mặn ngày càng nghiêm trọng hơn. Tình trạng này gây ảnh hưởng nặng ở các tỉnh Bến Tre và Trà Vinh - hai địa phương thuộc tiểu vùng duyên hải phía đông vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong bối cảnh đó, ông thể hiện niềm vui mừng khi tiếp tục nhân rộng Living Well, đồng hành cùng những địa phương đang bị đe dọa bởi hạn hán, xâm nhập mặn.

"Chương trình cũng diễn ra vào ngày Nước sạch thế giới. Qua đó tôi tin rằng những nỗ lực của Keppel không chỉ đem lại nguồn nước an toàn cho người dân mà còn giúp nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu - một trong những nguyên nhân chính gây ra hạn hán, xâm nhập mặn", ông Wong Wai Foo nói.

Bà Trần Thị Minh Châu, Phó chủ tịch UBND xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre gửi cảm ơn tập đoàn Keppel tại Việt Nam cùng Báo Tiền Phong, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre đã tài trợ và lắp đặt máy lọc nước nhiễm mặn, chia sẻ cùng khó khăn của địa phương.

Đồng tình, ông Cao Thanh Hiền, Phó chủ tịch UBND xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh cho biết máy lọc nước đi vào vận hành sẽ góp phần cải thiện rất lớn, mang đến nguồn nước phục vụ nhu cầu thiết yếu cuộc sống của bà con.

Người dân, học sinh và đại diện chính quyền địa phương tìm hiểu về cách sử dụng máy lọc nước. Ảnh: Keppel

Tập đoàn Keppel là doanh nghiệp điều hành và quản lý tài sản toàn cầu, có chuyên môn về các giải pháp bền vững trong lĩnh vực hạ tầng, bất động sản, kết nối. Ngoài trụ sở chính tại Singapore, đơn vị còn hoạt động tại hơn 20 quốc gia, đem đến các dịch vụ và hạ tầng thiết yếu cho năng lượng sạch, tái tạo, giảm phát thải carbon, tái tạo đô thị bền vững cũng như kết nối kỹ thuật số.

(Nguồn: Keppel)