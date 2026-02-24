Kéo kính ôtô làm kẹp tay cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn

Tuyên QuangNguyễn Tuấn Quyền khi bị kiểm tra nồng độ cồn đã kéo kính ôtô và tăng ga bỏ chạy khiến cảnh sát giao thông bị kẹp tay, ngã ra đường.

Ngày 24/2, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra vừa khởi tố, tạm giam Quyền, 25 tuổi, trú xã Hàm Yên, để điều tra tội Chống người thi hành công vụ, theo khoản 1 điều 330 Bộ luật Hình sự.

Kéo kính ôtô làm kẹp tay cảnh sát giao thông khi bị thổi nồng độ cồn Cảnh Quyền điều khiển ôtô bỏ chạy do camera an ninh ghi lại.

Tối 19/2, tại thôn Tân Bắc, xã Hàm Yên, Quyền bị tổ cảnh sát giao thông Hàm Yên thuộc Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tuyên Quang yêu cầu dừng ôtô để kiểm tra nồng độ cồn.

Khi cảnh sát đang làm việc, Quyền bất ngờ giữ tay cán bộ làm nhiệm vụ, kéo kính chắn gió và phóng bỏ chạy. Ôtô lao đi khiến cảnh sát giao thông bị kẹt tay vào kính và phải chạy theo, bám vào xe.

Nguyễn Tuấn Quyền tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Sau khoảng 500 mét, Quyền buông tay, hạ kính chắn gió làm nam cảnh sát ngã xuống đường, bị thương.

Kết quả kiểm tra sau đó xác định nồng độ cồn của tài xế là 0,21 mg/L khí thở. Với vi phạm nồng độ cồn ở mức này, nam tài xế sẽ bị xử phạt 6-8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Phạm Dự