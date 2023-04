Kéo dài thời gian thí điểm Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP HCM

Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP HCM được kéo dài thời gian thí điểm từ 1/4 đến khi Thủ tướng quyết định mô hình hoạt động chính thức.

Quyết định do Phó thủ tướng Trần Hồng Hà ký, giao UBND TP HCM đánh giá kết quả thực hiện thí điểm, phối hợp với các bộ ngành nghiên cứu, sửa quy định liên quan.

Trước đó, trong tờ trình gửi Thủ tướng, UBND TP HCM cho biết việc thí điểm Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP HCM đem đến nhiều kết quả tích cực. Do đó, thành phố đề xuất cơ chế đặc thù về mô hình cơ quan đầu mối quản lý an toàn thực phẩm.

Rau tại chợ truyền thống ở TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP HCM ra đời năm 2016, có nhiệm vụ giúp thành phố thực thi pháp luật về an toàn, vệ sinh thực phẩm trên địa bàn.

Đơn vị quản lý quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, lưu thông, kinh doanh với phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, thực phẩm chức năng.

Ban cũng quản lý sản xuất, thu gom, giết mổ, chế biến ngũ cốc, thịt, thủy sản, rau, củ, quả, trứng, sữa; cấp, đình chỉ, thu hồi giấy chứng nhận, xác nhận lĩnh vực an toàn thực phẩm cho các tổ chức, cá nhân.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP HCM đã phạt 663 cơ sở bán hàng giả, không rõ nguồn gốc với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng.

Viết Tuân