Kéo băng nhóm đi chém nhau, 18 người bị khởi tố

An GiangLê Hoàng An, 15 tuổi, tập hợp 18 người mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn với nhóm khác, không gặp đối phương thì quay sang "kiếm chuyện" với người dân.

Ngày 12/8, 18 thanh thiếu niên từ 16-30 tuổi bị Công an tỉnh An Giang khởi tố về các tội Cố ý gây thương tích, Gây rối trật tự công cộng. Trong đó, 13 người bị bắt tạm giam, còn lại được tại ngoại.

An là chủ mưu nhưng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra bàn giao cho địa phương giáo dục.

12 trong số 13 thanh niên bị tạm giam. Ảnh: Tiến Tầm

Theo điều tra, An mâu thuẫn với Cảnh, 16 tuổi. Cả hai hẹn đến gần cầu Mai Công Chánh, xã Vĩnh An để "nói chuyện phải trái". Tối 26/7, An rủ thêm 18 người mang theo dao tự chế, vỏ chai nước ngọt đến điểm hẹn nhưng không gặp đối phương.

Nhóm này thấy nhà dân gần đó có giàn giáo công trình nên vào rút ống sắt để dành, làm hung khí. Nghe tiếng động, ông Nhàn - chủ nhà cùng người thân bước ra la rầy, bị cả nhóm tấn công bằng vỏ chai thủy tinh.

Ông Nhàn dùng ống sắt chống trả, đánh rớt dao của một thanh niên nhưng sau đó bị cả nhóm chém nhiều nhát, gục tại hiện trường. Nạn nhân được người nhà đưa đi cấp cứu, giữ được tính mạng.

Sau hai ngày điều tra, cảnh sát triệu tập 19 thanh thiếu niên lên làm việc, khởi tố.

Ngọc Tài - Tiến Tầm