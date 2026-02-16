Kéo băng nhóm, cầm súng đánh người để đòi 10 triệu đồng

Hưng YênLê Thành Long, 49 tuổi, cùng nhóm thiếu niên mang theo súng, gậy sắt đến tiệm cắt tóc hành hung chủ tiệm để đòi nợ 10 triệu đồng.

Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố Lê Thành Long, Dương Đức Việt (19 tuổi) và Phạm Nam Khánh (16 tuổi) về hành vi Cướp tài sản, ngày 16/2.

Trong đó, Long và Việt bị bắt tạm giam còn Khánh bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Long (áo trắng) cầm súng đe dọa và cùng đồng phạm đánh đập chủ tiệm cắt tóc nợ tiền mình. Ảnh: Cắt từ video

Chiều 14/2, Công an phường Hồng Châu nhận được tin báo về vụ xô xát nghiêm trọng tại tiệm cắt tóc trên địa bàn Tổ dân phố 2.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, chủ quán (28 tuổi) có nợ Long 10 triệu đồng nhưng chưa trả. Long sau đó rủ Việt, Khánh cùng hai thiếu niên khác kéo đến đòi. Trong lúc nói chuyện, Long rút súng (chưa rõ loại) đe dọa, uy hiếp tinh thần và cùng đồng phạm đánh đập người nợ tiền mình. Toàn bộ vụ việc đã được camera tại cửa hàng ghi lại.

Hiện vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

