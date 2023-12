Kensaku Satou đến Việt Nam biểu diễn trống kết hợp ballet

Ngày 1/12, tại họp báo giới thiệu tác phẩm, giám đốc nghệ thuật Nguyễn Tấn Lộc cho biết mất nhiều thời gian để mời, thuyết phục Kensaku Satou tham gia dự án. Qua video phát tại sự kiện, nghệ sĩ Nhật Bản cho biết hào hứng khi lần đầu đến Việt Nam trình diễn.

Lần đầu tiên, khán giả yêu nghệ thuật trong nước sẽ trải nghiệm nội dung múa ballet đương đại kết hợp trống, thể hiện tính giao thoa văn hóa. Ngoài tiếng trống, vở diễn sử dụng thêm các nhạc cụ dân tộc của Việt Nam như sáo. Theo ban tổ chức, Kensaku Satou sẽ xuất hiện trong ba phân đoạn. Nghệ sĩ còn có buổi giao lưu sinh viên ngành âm nhạc, nghệ thuật tại Nhạc viện TP HCM quanh chủ đề nghệ thuật biểu diễn trống Taiko, sau đêm diễn.

Kensaku Satou có hơn 30 năm theo đuổi bộ môn nghệ thuật trống truyền thống của Nhật Bản. Ông được đánh giá cao về khả năng trình diễn với tiếng trống uy vũ, tạo cho người nghe cảm giác thiêng liêng, huyền ảo. Nghệ sĩ từng tham gia biểu diễn tại lễ bế mạc FIFA World Cup 1998 ở Pháp và Olympic Tokyo 2020.

Nghệ sĩ Kensaku Satou đến Việt Nam diễn trống kết hợp ballet Biên đạo múa Tấn Lộc nói về ý tưởng thực hiện vở diễn ballet "Senzen". Video: Tân Cao

Senzen lấy cảm hứng từ bộ môn thiền và hình ảnh hoa sen, nội dung nói về hành trình khám phá triết lý chánh niệm, tìm đến sự tĩnh lặng, đào sâu nội tâm. Tác phẩm do biên đạo múa Nguyễn Ngọc Anh dàn dựng, các nghệ sĩ múa tham gia trình diễn gồm Tố Như, Cao Chí Thành, Trần Văn Thịnh, Vũ Minh Thư, Hoài Anh, Huỳnh Quốc Phúc, Chika Tatsumi.

Các nghệ sĩ trình diễn trích đoạn trong vở diễn ballet đương đại "Senzen" tại sự kiện. Ảnh: Đại Ngô

Tác phẩm sẽ công diễn vào hai đêm 16 và 17/12 tại Nhà hát Thành phố TP HCM. Chương trình do Trung tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh thành phố phối hợp Arabesque Việt Nam tổ chức, hướng tới dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản. Trước đó, đơn vị từng tổ chức các vở diễn múa gây chú ý như Sương sớm, The Ballerina, Chuyện kể những chiếc giày, Mộc, The Winter Night...