Kênh từng bị lấp ở TP HCM dang dở sau 11 năm cải tạo

Năm 2000, kênh Hàng Bàng dài gần hai km, nối từ Lò Gốm đến kênh Vạn Tượng bị lấp và thay thế bằng hệ thống cống hộp để giải quyết tình trạng ô nhiễm. Sau 15 năm, trước nhu cầu cải thiện môi trường và chỉnh trang đô thị, TP HCM triển khai dự án khôi phục dòng kênh này theo ba giai đoạn, tổng kinh phí khoảng 2.000 tỷ đồng.
Công trình dự kiến hoàn thành năm 2020 nhưng dự án mới xong khoảng một km, từ đường Ngô Nhân Tịnh đến kênh Vạn Tượng (phường Chợ Lớn) đầu năm ngoái, phần còn lại dang dở, trễ tiến độ do vướng mặt bằng.
Năm 2000, kênh Hàng Bàng dài gần hai km, nối từ Lò Gốm đến kênh Vạn Tượng bị lấp và thay thế bằng hệ thống cống hộp để giải quyết tình trạng ô nhiễm. Sau 15 năm, trước nhu cầu cải thiện môi trường và chỉnh trang đô thị, TP HCM triển khai dự án khôi phục dòng kênh này theo ba giai đoạn, tổng kinh phí khoảng 2.000 tỷ đồng.
Công trình dự kiến hoàn thành năm 2020 nhưng dự án mới xong khoảng một km, từ đường Ngô Nhân Tịnh đến kênh Vạn Tượng (phường Chợ Lớn) đầu năm ngoái, phần còn lại dang dở, trễ tiến độ do vướng mặt bằng.
Một căn xây hơn 50 năm, vẫn còn bảng tên đường cũ Nguyễn Văn Thành (hiện đổi là Phan Văn Khỏe) đang chờ mức đền bù hợp lý. Chủ cho biết, căn nhà hiện hư hỏng nặng là nơi gần 30 người sinh sống. "Giờ nhận tiền xong chia cho mọi người thì khó mà tái định cư được".
Một căn xây hơn 50 năm, vẫn còn bảng tên đường cũ Nguyễn Văn Thành (hiện đổi là Phan Văn Khỏe) đang chờ mức đền bù hợp lý. Chủ cho biết, căn nhà hiện hư hỏng nặng là nơi gần 30 người sinh sống. "Giờ nhận tiền xong chia cho mọi người thì khó mà tái định cư được".
Những căn bàn giao được rào kín nhưng chưa thể dỡ bỏ hoàn toàn do vướng nhà bên cạnh. Bên trong thành nơi tập kết rác thải, cây cỏ mọc um tùm.
Hội đồng bồi thường cùng các tổ vận động tại phường Bình Tây đang tiếp xúc, thuyết phục người dân giao mặt bằng, dự kiến hoàn tất vào cuối năm nay để phục vụ thi công.
Những căn bàn giao được rào kín nhưng chưa thể dỡ bỏ hoàn toàn do vướng nhà bên cạnh. Bên trong thành nơi tập kết rác thải, cây cỏ mọc um tùm.
Hội đồng bồi thường cùng các tổ vận động tại phường Bình Tây đang tiếp xúc, thuyết phục người dân giao mặt bằng, dự kiến hoàn tất vào cuối năm nay để phục vụ thi công.
Đoạn còn lại của dự án (giai đoạn 3) từ đường Minh Phụng đến Phạm Đình Hổ dài khoảng 70 m đang được lập điều chỉnh chủ trương đầu tư. Giai đoạn này có 391 hộ bị giải tỏa hết nhà, đến nay chưa thực hiện. Công trình dự kiến khởi công quý 1/2027 và hoàn thành vào quý 3/2028.
Đoạn còn lại của dự án (giai đoạn 3) từ đường Minh Phụng đến Phạm Đình Hổ dài khoảng 70 m đang được lập điều chỉnh chủ trương đầu tư. Giai đoạn này có 391 hộ bị giải tỏa hết nhà, đến nay chưa thực hiện. Công trình dự kiến khởi công quý 1/2027 và hoàn thành vào quý 3/2028.
Toàn cảnh kênh Hàng Bàng nối với kênh Vạn Tượng và Tàu Hủ. Công trình sẽ góp phần giải quyết tiêu thoát nước, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, chỉnh trang đô thị cho khu vực.
Thống kê của Viện Khoa học công nghệ và Quản lý môi trường, tại TP HCM có khoảng 100 kênh rạch bị san lấp, biến mất trong quá trình đô thị hóa với diện tích hơn 4.000 ha. Nhiều kênh lớn đã được lắp cống hộp thành đường như: một phần kênh Tân Hóa (quận Bình Tân cũ), Nhiêu Lộc (đoạn quận Tân Bình cũ)...
Toàn cảnh kênh Hàng Bàng nối với kênh Vạn Tượng và Tàu Hủ. Công trình sẽ góp phần giải quyết tiêu thoát nước, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân, chỉnh trang đô thị cho khu vực.
Thống kê của Viện Khoa học công nghệ và Quản lý môi trường, tại TP HCM có khoảng 100 kênh rạch bị san lấp, biến mất trong quá trình đô thị hóa với diện tích hơn 4.000 ha. Nhiều kênh lớn đã được lắp cống hộp thành đường như: một phần kênh Tân Hóa (quận Bình Tân cũ), Nhiêu Lộc (đoạn quận Tân Bình cũ)...
Hiện trạng kênh Hàng Bàng. Video: Quỳnh Trần
Hướng tuyến kênh Hàng Bàng. Đồ họa: Đăng Hiếu
Hướng tuyến kênh Hàng Bàng. Đồ họa: Đăng Hiếu
Quỳnh Trần