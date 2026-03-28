Kênh từng bị lấp ở TP HCM dang dở sau 11 năm cải tạo

Năm 2000, kênh Hàng Bàng dài gần hai km, nối từ Lò Gốm đến kênh Vạn Tượng bị lấp và thay thế bằng hệ thống cống hộp để giải quyết tình trạng ô nhiễm. Sau 15 năm, trước nhu cầu cải thiện môi trường và chỉnh trang đô thị, TP HCM triển khai dự án khôi phục dòng kênh này theo ba giai đoạn, tổng kinh phí khoảng 2.000 tỷ đồng.

Công trình dự kiến hoàn thành năm 2020 nhưng dự án mới xong khoảng một km, từ đường Ngô Nhân Tịnh đến kênh Vạn Tượng (phường Chợ Lớn) đầu năm ngoái, phần còn lại dang dở, trễ tiến độ do vướng mặt bằng.