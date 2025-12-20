Kênh phân phối xổ số qua điện thoại của Vietlott có gần 4 triệu tài khoản

Vietlott có gần 4 triệu tài khoản đăng ký dự thưởng trên điện thoại, ghi nhận gần 22 triệu vé trúng với tổng giá trị trả thưởng hơn 6.100 tỷ đồng sau 5 năm triển khai.

Theo đại diện Vietlott, một trong những yếu tố giúp kênh phân phối qua điện thoại của đơn vị được nhiều người chơi tin chọn là tiết kiệm thời gian, chủ động tham gia dự thưởng mọi lúc, mọi nơi. Mỗi vé mua đều được xác nhận qua tin nhắn SMS và lưu trữ trên ứng dụng, đảm bảo đầy đủ các yếu tố bảo mật, minh bạch theo quy định. Đặc biệt, quy trình xác nhận và nhận thưởng được tối ưu nhanh chóng. Khi trúng thưởng, người chơi sẽ nhận thông báo trực tiếp trên điện thoại và tiền thưởng (với giải dưới 10 tỷ đồng) được chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng đăng ký.

Giao diện Vietlott SMS. Ảnh: Vietlott

Với kênh phân phối xổ số qua điện thoại, người chơi có thể tham gia dự thưởng các sản phẩm xổ số tự chọn như Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D/3D+/Pro, Bingo18 và Lotto 5/35. Trong đó, xổ số quay nhanh Bingo18 là loại hình xổ số chỉ có trên kênh phân phối qua điện thoại, hướng đến nhóm người chơi yêu thích trải nghiệm giải trí nhanh, chỉ 6 phút một lần.

Trong 5 năm vận hành, kênh phân phối qua điện thoại ghi nhận nhiều câu chuyện trúng thưởng đáng chú ý. Có người lần đầu thử vận may đã bất ngờ trúng giải lớn, có người kiên trì tham gia đều đặn và trúng những giải thưởng giá trị tiền tỷ.

Ông Đ.H. (tỉnh Gia Lai), người đăng ký dự thưởng qua kênh điện thoại của Vietlott SMS trên thuê bao MobiFone trúng Jackpot 1 của xổ số tự chọn Power 6/55 trị giá 256 tỷ đồng. Chia sẻ tại lễ trao thưởng, ông cho biết ban đầu chỉ nghĩ trúng một giải nhỏ, nhưng khi mở tin nhắn và thấy con số quá lớn, ông rất bất ngờ. "Tôi không thể ngờ mình lại trở thành người trúng giải có giá trị cao thứ hai trong lịch sử xổ số Việt Nam", ông nói.

Ông Đ.H hiện nắm giữ mức giải thưởng kỷ lục trúng qua kênh điện thoại của Vietlott. Ảnh: Vietlott

Là người chơi xổ số tự chọn Lotto 5/35 trúng thưởng khi mua vé trên ứng dụng Vietlott SMS, anh N.C.H (Khánh Hòa) gắn bó với kênh điện thoại từ lâu bởi sự tiện lợi, nhanh chóng và an toàn. Trước đó, anh tham gia hầu hết các sản phẩm của Vietlott nhưng chưa có may mắn trúng thưởng. Khi biết tin Lotto 5/35 sắp ra mắt, anh sử dụng tính năng "chơi thử" trên Vietlott SMS, đồng thời theo dõi và mua vé sản phẩm này thường xuyên hơn.

"Tôi từng sử dụng tính năng chơi thử Lotto 5/35 và lần đó trúng giải 6 tỷ đồng. Sau khi sản phẩm ra mắt, tôi tiếp tục chơi và mong có ngày được trúng giải cao nhất. Hôm đó, tôi mua 6 dãy số ngẫu nhiên và không ngờ may mắn tìm đến tôi", anh chia sẻ.

Với kênh phân phối qua điện thoại của Vietlott, người chơi từ 18 tuổi chỉ cần tải ứng dụng, xác thực bằng căn cước công dân để đăng ký tài khoản và nạp tiền linh hoạt qua ngân hàng hoặc ví điện tử ngay trên ứng dụng.

Đại diện Vietlott kỳ vọng người chơi tiếp tục đồng hành với kênh phân phối qua điện thoại, thêm nhiều cơ hội may mắn, lan tỏa những câu chuyện trúng thưởng tích cực và mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Thanh Thư