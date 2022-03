Kênh Nước Đen hồi sinh sau cải tạo

Tuy nhiên sau khi cải tạo, nhiều đoạn lan can sắt bảo vệ hành lang dọc bờ kênh bị trộm tháo dỡ. Người dân trong khu vực cho biết, lan can bị mất cắp cách đây một tháng. Để đảm bảo an toàn, những đoạn bị mất cắp được chăng dây, rào tạm bằng lưới B40.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (đại diện chủ đầu tư) cho biết đã kiểm tra các vị trí lan can bị mất và thông báo cho chính quyền địa phương. Đơn vị cũng lên phương án lắp đặt các đoạn hàng rào mới để đảm bảo an toàn.