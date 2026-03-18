Thứ tư, 18/3/2026, 00:00 (GMT+7)

Kênh hơn 900 tỷ đồng dẫn nước từ sông Hồng về Tô Lịch

Kênh hơn 900 tỷ đồng dẫn nước từ sông Hồng về Tô Lịch

Hà NộiDự án kênh Thụy Phương và xây dựng tuyến cống nhằm bổ cập nước sông Hồng cho sông Tô Lịch đang dần thành hình, dự kiến xong trước mùa mưa năm nay.

Dự án cải tạo kênh Thụy Phương, bổ cập nước sông Tô Lịch và tăng cường giải quyết úng ngập cục bộ khu vực Resco, Ecohome, Đoàn Ngoại giao, Tây Hồ Tây, Ciputra, đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Công trình được phê duyệt tháng 2/2026, tổng mức đầu tư hơn 920 tỷ đồng.

Ảnh trên là điểm đầu kênh Thụy Phương, nằm sau cửa cống Liên Mạc.

Tại trạm bơm đầu mối Thụy Phương, nhiều máy móc được huy động để tháo dỡ trạm bơm cũ, xây trạm bơm mới với 4 máy bơm, đảm bảo bổ cập nước ổn định cho sông Tô Lịch với lưu lượng 5 m3/s.

Trạm bơm cách sông Hồng khoảng 300 m, là nơi điều tiết và phân dòng nước từ sông Hồng trước khi xả vào kênh, dẫn về sông Tô Lịch.

Cạnh trạm bơm, công nhân đang đặt cống hộp bêtông ngầm sâu 5-6 m. Liên danh nhà thầu huy động 24 mũi thi công. Khối lượng thi công của toàn dự án ước đạt 40%.

Dự án gồm hai phần: kênh Thụy Phương đến đường Phạm Văn Đồng, phần còn lại là tuyến cống từ Hoàng Minh Thảo, Võ Chí Công đến sông Tô Lịch. Tổng chiều dài tuyến cống từ trạm bơm đến sông Tô Lịch khoảng 7 km, trong đó 3 km đi theo mương hở và 4 km đi theo cống.

Hiện tại, đoạn kênh Thụy Phương đến đường Phạm Văn Đồng được triển khai nhiều hạng mục, như đóng cừ, làm đường công vụ, đổ bêtông dầm đỉnh cừ, đào đất lòng kênh, làm dầm đáy kênh, nạo vét, đóng cọc tre và thi công các cống hộp.

Đoạn kênh chạy qua ngõ 104 Thụy Phương hiện đã giải phóng mặt bằng, nhiều dây điện, cáp viễn thông đang được di chuyển. Việc thi công cừ SW đã hoàn tất, chờ đào đất lòng kênh.

Cách đó hơn một km, trên phố Nguyễn Đình Tứ, khu đô thị Bắc Cổ Nhuế, phường Đông Ngạc, máy móc và công nhân đang thi công dầm đáy kênh và cống hộp.

Trên đường Bưởi, đoạn tiếp giáp với đường Hoàng Quốc Việt, nơi nước sẽ đổ vào sông Tô Lịch, công nhân đang được lắp đặt ống nước cỡ lớn.

Theo kế hoạch, các hạng mục công trình sẽ hoàn thành trước ngày 31/5 để bổ cập nước sông Tô Lịch.

Tháng 9/2025, Hà Nội từng hoàn thành tuyến ống dài 1,5 km dẫn nước từ Hồ Tây về sông Tô Lịch để cải thiện dòng chảy.

Sông Tô Lịch dài 13,4 km, bắt đầu từ mương Nghĩa Đô, kết thúc bằng hai hướng thoát: ra sông Nhuệ qua đập Thanh Liệt hoặc ra sông Hồng qua hạ lưu sông Kim Ngưu, dẫn về trạm bơm Yên Sở công suất 90 m3/s.

Nhiều năm qua, Hà Nội triển khai nhiều giải pháp xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch, trong đó có việc xây dựng hệ thống thu gom và Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.

Dự án kênh Thụy Phương và xây dựng tuyến cống nhằm bổ cập nước sông Hồng cho sông Tô Lịch. Đồ họa: Hoàng Thanh

Việt An - Võ Hải

