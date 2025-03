Kênh HBO và Cinemax ngừng phát sóng ở Việt Nam

Hai kênh HBO và Cinemax không xuất hiện trên các nền tảng truyền hình số tại Việt Nam từ đầu tháng 3.

Ngày 1/3, người dùng các nền tảng truyền hình trả tiền như FPT Play, TV360, MyTV không còn truy cập được vào kênh HBO và Cinemax. Trên một số dịch vụ, hai kênh trên bị xóa khỏi danh sách phát sóng, trong khi số khác vẫn hiển thị nhưng người dùng không thể xem.

"Từ 0 giờ ngày 1/3, kênh HBO sẽ dừng phát sóng trong gói cước HBO Go, áp dụng cho toàn bộ khu vực châu Á - Thái Bình Dương", thông báo xuất hiện khi người dùng truy cập kênh HBO trên nền tảng TV360.

Thông báo khi người dùng truy cập kênh HBO trên TV360, ngày 2/3. Ảnh: Lưu Quý

Thực tế từ nhiều tháng trước đó, các nền tảng truyền hình và cả đại lý ủy quyền của HBO tại Việt Nam là MSky đều thông báo về việc ngừng phát sóng của các kênh này, với thời hạn xem là hết tháng 2.

HBO và Cinemax là hai kênh truyền hình nổi tiếng về phim ảnh, xuất hiện tại Việt Nam nhiều năm nay, sau đó được đưa chung vào gói HBO Go khi dịch vụ này triển khai ở Việt Nam. Gói được cung cấp trên những nền tảng truyền hình số trong nước như FPT Play, VieOn, TV360, MyTV, ClipTV, K+. Ngoài truyền hình, HBO Go cung cấp kho phim có sẵn, trong đó có nhiều series nổi tiếng như Game of Thrones, House of the Dragon, True Detective...

Theo chuyên gia trong lĩnh vực truyền hình số, việc ngừng phát sóng hai kênh có thể không ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm người dùng bởi xu hướng xem phim hiện nay là video theo yêu cầu. "Thực tế nội dung phát trên kênh truyền hình trên đều có trên kho phim, cho phép người dùng chủ động chọn phim mình muốn thay vì phụ thuộc kênh", người này nói. Ngoài ra, một số dự đoán việc ngừng kênh truyền hình có thể là bước chuẩn bị cho việc cung cấp dịch vụ mới của HBO là Max, cạnh tranh với Netflix.

Một số nền tảng cho biết sau khi ngừng phát sóng hai kênh truyền hình, họ sẽ bổ sung thêm kho phim trên HBO Go để bù lại.

Logo HBO trên ứng dụng truyền hình trả tiền. Ảnh: Lưu Quý

Từ đầu 2025, nhiều kênh truyền hình đã ngừng phát sóng hoặc rút khỏi Việt Nam, như kênh Animax hay các kênh của VTC sau khi Đài Truyền hình này ngừng hoạt động. Các kênh của VTV cũng từng bị rút khỏi các nền tảng trong thời gian ngắn tháng 1 do chưa đạt được thỏa thuận với Đài Truyền hình Việt Nam, nhưng sau đó được đưa trở lại.

Lưu Quý