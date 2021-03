Kênh đào Suez khai thông

Tàu hàng Ever Given được kéo khỏi nơi mắc kẹt, cho phép khôi phục hoạt động trên kênh đào Suez.

Tàu hàng Ever Given hôm nay được kéo khỏi nơi mắc kẹt và đang di chuyển đến hồ Great Bitter để kiểm tra kỹ thuật, theo thông báo từ công ty Leth Agencies chuyên cung cấp dịch vụ cho khách hàng đi qua kênh đào Suez.

Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez (SCA) xác nhận thông tin và tuyên bố khôi phục giao thông trên kênh đào Suez.

Tàu hàng Ever Given tại kênh đào Suez hôm 29/3. Ảnh: Reuters.

Tàu hàng Ever Given trước đó bị gió mạnh tác động và lại xoay ngang kênh đào Suez, chỉ vài giờ sau khi giới chức Ai Cập tuyên bố đã giải cứu thành công. Tuy nhiên, phần mũi tàu vẫn nổi trên nước và Ever Given không bị mắc cạn trở lại.

Dữ liệu định vị trên trang theo dõi tàu VesselFinder cho thấy Ever Given nằm chéo so với bờ cát, gần như chắn hoàn toàn lòng kênh khi bị gió thổi nhưng nhanh chóng được đưa trở lại hướng xuôi dòng nước. Sự việc diễn ra ngay trước khi lực lượng cứu hộ bắt đầu nỗ lực đưa con tàu rời khỏi vị trí hiện tại.

Ever Given, một trong những tàu container lớn nhất thế giới với tổng trọng tải hơn 200.000 tấn, đâm chéo vào bờ kênh đào Suez và mắc cạn sáng 24/3 khi di chuyển từ Biển Đỏ tới Địa Trung Hải. Con tàu gần như xoay ngang, bịt kín tuyến hàng hải qua kênh đào Suez, khiến mọi hoạt động di chuyển qua kênh đào phải dừng.

Vị trí tàu Ever Given khi bị gió thổi hôm 29/3. Ảnh: Vessel Finder.

Ít nhất hơn 400 tàu chở theo số lượng hàng hóa trị giá hàng tỷ USD đã mắc kẹt tại hai đầu kênh đào Suez do sự cố. Nghiên cứu từ công ty bảo hiểm Đức Allianz cho biết mỗi ngày kênh đào Suez bị chặn có thể gây thiệt hại thương mại toàn cầu khoảng 6-10 tỷ USD.

Những công ty vận tải biển lớn như Maersk của Đan Mạch phải chuyển hướng cho tàu đi vòng qua mũi Hảo Vọng của Nam Phi, dù chi phí cao hơn và tuyến đường dài hơn, bên cạnh nguy cơ gặp cướp biển.

Vũ Anh (Theo Reuters)