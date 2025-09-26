Kênh đào Panama lên kế hoạch đầu tư dài hạn

Cơ quan Quản lý Kênh đào Panama (ACP) vừa công bố kế hoạch đầu tư hơn 8 tỷ USD trong thập kỷ tới, nhằm củng cố vai trò chiến lược trong thương mại toàn cầu và bảo đảm tính bền vững.

Chiến lược được giới thiệu ngày 16/9, với sự tham dự của Bộ trưởng phụ trách Kênh đào Jose Ramón Icaza, Tổng giám đốc ACP Ricaurte Vasquez và Phó tổng giám đốc Ilya Espino de Marotta.

Theo ông Vasquez, khoản đầu tư sẽ tập trung vào bốn lĩnh vực chính: đảm bảo nguồn nước; xây dựng đường ống dẫn khí hóa lỏng LPG dài 76 km; phát triển tuyến đường bộ kết nối hai bờ Đại Tây Dương - Thái Bình Dương; cùng hệ thống cảng biển có khả năng tiếp nhận tàu container và hàng hóa dạng cuốn (roll-on/roll-off).

Kênh đào Panama. Ảnh: Cơ quan quản lý kênh đào Panama

Một trong những hạng mục lớn là dự án xây dựng đập Rio Indio, trị giá 1,6 tỷ USD, dự kiến khởi công năm 2027 và hoàn thành năm 2032. Đập này vừa cấp nước cho hơn một triệu dân Panama, vừa đảm bảo hoạt động ổn định của kênh đào vốn phụ thuộc vào nước ngọt để vận hành các âu tàu. Khoảng 400 triệu USD sẽ được chi cho việc đền bù và tái định cư khoảng 2.500 hộ dân bị ảnh hưởng.

"Hoạt động của kênh đào phụ thuộc nhiều vào lượng mưa", ông Vasquez nói, nhắc lại đợt hạn hán năm 2023 khiến ACP phải giảm số lượt tàu qua kênh xuống còn 24 mỗi ngày.

Ngoài ra, ACP cũng xúc tiến nghiên cứu tiền khả thi cảng container Corozal ở bờ đông. Kết quả dự kiến công bố đầu năm 2026, khởi công từ 2028. Cảng Corozal sẽ được kết nối với hệ thống hậu cần trên bộ bằng đường bộ và đường sắt.

Với dự án đường ống dẫn khí, ACP cho biết quá trình cấp phép đã được Hội đồng quản trị phê duyệt. Cơ quan này đang tiếp cận các đối tác tiềm năng, sau đó sẽ triển khai đấu thầu quốc tế và vòng sơ tuyển nhà thầu.

ACP khẳng định các dự án sẽ được triển khai công khai, minh bạch, hướng tới phát triển bền vững, đồng thời nâng cao năng lực vận tải liên lục địa của kênh đào trong bối cảnh nhu cầu thương mại toàn cầu ngày càng tăng.

Thế Đan