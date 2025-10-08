Kênh đào Panama áp dụng hệ thống đặt chỗ mới cho tàu biển

Cơ quan Quản lý kênh đào Panama (ACP) công bố chương trình Long-Term Slot Allocation 2.0 (LoTSA 2.0), cho phép các hãng vận tải biển đặt lịch lưu thông qua kênh.

Theo ACP, LoTSA 2.0 thay đổi chu kỳ từ 12 tháng sang 6 tháng, chia làm hai đợt mỗi năm. Chu kỳ đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày 4/1 đến 4/7/2026, với thời hạn nộp hồ sơ dự thầu kín vào 28/10. Số lượng suất qua kênh trung bình giảm từ bốn xuống còn ba mỗi ngày.

Kênh đào Panama. Ảnh: Cơ quan quản lý kênh đào Panama

Các gói dịch vụ được thiết kế đa dạng, gồm FixContainer, FlexContainer, FixGas, FlexGas, FlexGas+ và FlexSlot+. Doanh nghiệp có thể lựa chọn giải pháp phù hợp với nhu cầu, từ đó đảm bảo chắc chắn về lịch trình đến ưu tiên tính linh hoạt.

Với LoTSA 2.0, khách hàng có thể đặt ngày lưu thông và bổ sung tên tàu muộn nhất 15 ngày trước thời điểm đi qua kênh. Khách hàng được phép thay đổi lịch tối đa hai lần (tùy gói), với thông báo trước ít nhất 5 ngày, hoặc lùi tối đa 5 ngày so với lịch đã đăng ký. Việc hủy với thông báo trước trên 15 ngày chỉ phải trả 80% giá trúng thầu.

ACP cho biết, hệ thống mới mang lại lợi thế chiến lược cho các hãng tàu, giúp lập kế hoạch, tối ưu vận hành, giảm phát thải, qua đó nâng cao hiệu quả khai thác kênh đào Panama. Cơ quan này cũng đang phát triển hệ thống xếp hạng khách hàng mới, dự kiến công bố trong thời gian tới.

Ngọc Minh (theo Seatrade Maritime News)