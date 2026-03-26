Kênh chính hãng hút người mua online

Hơn một năm nay, mỗi khi mua hàng online, Tuấn Dũng (31 tuổi, Hà Nội) ưu tiên các gian hàng "Mall" dù giá nhỉnh hơn, để đổi lấy sự an tâm, chất lượng ổn định.

Trước đó, Dũng từng đặt mua một mẫu tai nghe giá rẻ từ shop nhỏ trên sàn. Sau vài tuần sử dụng, thiết bị gặp lỗi nhưng không được hỗ trợ đổi trả. Trải nghiệm này khiến anh thay đổi thói quen, ưu tiên gian hàng chính hãng, đặc biệt với các sản phẩm điện tử. Theo anh, mức giá chênh lệch vài trăm nghìn đồng nhưng quy trình bảo hành rõ ràng giúp giảm rủi ro và tiết kiệm chi phí về lâu dài.

Tương tự, Thanh Mai (29 tuổi, TP HCM) cũng chuyển sang mua tại các gian hàng chính hãng sau nhiều lần nhận sản phẩm không như mô tả. Cô cho biết trước đây thường chọn quần áo giá rẻ, nhưng chất lượng vải và đường may không đảm bảo. "Mua rẻ nhưng dùng không lâu, tính ra lại tốn kém. Giờ tôi chọn gian hàng chính hãng để yên tâm hơn", Mai nói.

Những trải nghiệm cá nhân này phản ánh sự thay đổi trong hành vi mua sắm online. Khi đã quen với thương mại điện tử, người dùng trở nên khắt khe hơn, không chỉ quan tâm đến giá mà chú trọng chất lượng và dịch vụ hậu mãi. Khái niệm "mua sắm đáng giá" dần thay thế tâm lý săn giá thấp bằng trải nghiệm toàn diện từ trước đến sau khi mua.

Báo cáo "Sự trỗi dậy của hệ sinh thái các gian hàng chính hãng tại Đông Nam Á" do Cube Asia công bố tháng 11/2025 cho thấy chất lượng sản phẩm là yếu tố được người tiêu dùng Việt lựa chọn nhiều nhất khi mua hàng trực tuyến, chiếm 27% số người tham gia khảo sát. Khi thử một thương hiệu mới, tiêu chí này cũng đứng đầu với tỷ lệ 25,5%.

Giá cả và khuyến mại xếp thứ hai, lần lượt 24% đối với mua sắm online và 20% khi thử thương hiệu mới. Đáng chú ý, 47,1% người tiêu dùng Việt sẵn sàng trả thêm hơn 10% cho cùng một sản phẩm nếu được bán tại gian hàng Mall so với gian hàng thông thường.

Người dùng nhận hàng khi mua sắm trên thương mại điện tử. Ảnh: Minh Tâm

Về phía đơn vị vận hành thương mại điện tử, theo thống kê từ Lazada, nhóm gian hàng chính hãng đóng góp doanh số ngày càng tăng trên nền tảng, phản ánh xu hướng người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các thương hiệu uy tín và trải nghiệm mua sắm đáng tin cậy.

Đơn vị này cho biết, đợt siêu sale 11.11 năm 2025 vừa qua ghi nhận tỷ trọng doanh thu từ LazMall chiếm hơn một nửa tổng doanh thu, đồng thời số lượng gian hàng chính hãng tăng 22% so với cùng kỳ. Xu hướng này không diễn ra trong một chiến dịch đơn lẻ mà thể hiện nhất quán trong vài năm gần đây khi giá trị đơn hàng trung bình của doanh nghiệp duy trì tăng trưởng dương.

Để đáp ứng nhu cầu hàng chính hãng, sàn tập trung nguồn lực vào phân khúc này. Từ cuối năm 2025, Lazada tích hợp trực tiếp các nền tảng quốc tế như Tmall và Gmarket, mở rộng danh mục sản phẩm chính hãng toàn cầu.

Dự kiến năm 2026, danh mục hàng quốc tế trên nền tảng đạt khoảng 40 triệu sản phẩm từ hơn 20.000 nhà bán. Sự đa dạng giúp người dùng có thêm lựa chọn ở nhiều phân khúc giá, đồng thời nâng cao trải nghiệm mua sắm.

Khách tham khảo các sản phẩm trên gian hàng chính hãng của Lazada. Ảnh: Minh Tâm

Theo Lazada, trải nghiệm mua sắm liền mạch được xây dựng xuyên suốt hành trình người dùng, từ khâu tìm kiếm sản phẩm, lựa chọn hàng hóa đến giao nhận và hậu mãi. Nền tảng cho biết tập trung đa dạng danh mục, đảm bảo chất lượng, mức giá cạnh tranh, giao hàng nhanh cùng chính sách đổi trả, hoàn tiền thuận tiện.

Để thực hiện, Lazada mở rộng nguồn hàng chính hãng ở nhiều phân khúc, từ cao cấp đến phổ thông nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đa dạng. Đồng thời, nền tảng tối ưu giá, đặc biệt với nhóm hàng tiêu dùng nhanh, thông qua quản lý hệ sinh thái và đẩy mạnh mô hình bán lẻ trực tiếp. Đơn vị cũng nâng cao chất lượng dịch vụ, vận hành LazMall theo các tiêu chuẩn về giao nhận, đổi trả và chăm sóc khách hàng, đồng thời ứng dụng AI trong hành trình mua sắm để hỗ trợ người dùng và củng cố độ tin cậy.

Đại diện đơn vị cho biết thêm, thị trường đang trưởng thành, thách thức không còn là thu hút người dùng bằng giá rẻ mà là đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao về trải nghiệm toàn diện. Điều này bao gồm từ tìm kiếm sản phẩm, lựa chọn, thanh toán đến giao nhận và hậu mãi. Sự chuyển dịch sang "thương mại niềm tin" cho thấy người tiêu dùng Việt ngày càng nâng cao kỳ vọng.

"Chúng tôi muốn xây dựng nền tảng thương mại điện tử bền vững dựa trên niềm tin và chất lượng, thể hiện cam kết dài hạn của chúng tôi tại thị trường Việt Nam", đại diện doanh nói.

Thái Anh