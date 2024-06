Kendall Jenner, Gigi Hadid cưỡi ngựa trên đường phố Paris

Một bộ đầm midi phong cách thập niên 1920 thêu hình ngôi sao tốn 800 giờ do 20 nghệ nhân dòng Haute Couture của Lanvin thực hiện. Thiết kế lấy cảm hứng từ bộ đồ bơi mang tên Vogue do nhà sáng lập Jeanne Lanvin may năm 1924.