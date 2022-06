Kendall Jenner chia tay siêu sao bóng rổ

Ngày 22/6, nguồn tin thân cận của cặp sao nói với US Weekly: "Jenner và Booker đã chia tay khoảng nửa tháng. Họ muốn dành thời gian để tập trung cho bản thân và suy nghĩ về tương lai của cả hai". Một nguồn tin khác cho biết Booker thường xuyên đi chơi với một phụ nữ khác thời gian gần đây. Siêu sao NBA tận hưởng quãng thời gian độc thân sau hai năm hẹn hò Kendall Jenner.

Kendall Jenner là người mẫu có thu nhập cao nhất thế giới trong nhiều năm qua. Cô được biết đến từ chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians cùng gia đình. Trước Booker, siêu mẫu hẹn hò nhiều ngôi sao bóng rổ của giải NBA như Jordan Clarkson, D'Angelo Russell, Blake Griffin, Ben Simmons...

Kendall Jenner ở Met Gala 2021 Kendall Jenner ở Met Gala 2021. Video: ET

Phương Mai (theo US Weekly)