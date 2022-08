Kem trộn - trắng da cấp tốc, hại da lâu dài

TP HCMCô gái 20 tuổi mua hộp kem trộn được người bán ở chợ giới thiệu là tác dụng trắng da nhanh. Sau khi dùng, mặt và cổ cô ửng đỏ, khô ngứa, sưng.

Cô gái đến Bệnh viện Da liễu TP HCM khám, cho biết hộp kem không có thông tin về thành phần hay nơi xuất xứ, ban đầu sử dụng da rất trắng sáng mịn màng nhưng xuất hiện dị ứng sau khi ngưng dùng.

Tương tự, nam thanh niên 18 tuổi ngụ Củ Chi, đến bệnh viện khám do da mặt nổi mụn mủ, sưng to. Anh cũng sử dụng một loại kem trộn do người quen giới thiệu, không rõ nguồn gốc, thời gian đầu tình trạng mụn trên da cải thiện rất nhiều. Ngưng dùng kem một tuần, mụn chuyển nặng khiến chàng trai hoang mang.

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Nguyên Ánh Tú, Trưởng Khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da liễu TP HCM, cho biết bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp da bị tổn thương nặng do sử dụng mỹ phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc được gọi là "kem trộn". Đa số loại này chứa thành phần nguy hại cho da như thủy ngân, corticoid, được người bán tự làm, tự trộn tại nhà hay các cơ sở nhỏ sản xuất. Giá bán đa dạng, từ vài chục nghìn đồng đến hàng chục triệu đồng, tuy nhiên bác sĩ khuyến cáo "không có nghĩa sản phẩm giá cao thì độ an toàn cao". Nhiều người thậm chí không biết mỹ phẩm đang dùng là "kem trộn", cho đến khi xuất hiện tai biến da và đến bệnh viện khám.

Thành phần thủy ngân hay corticoid có tác dụng làm da đẹp lên nhanh chóng, theo bác sĩ Tú. Tuy nhiên, sau một thời gian dùng, da mỏng đi, nổi các mạch máu đỏ, xuất hiện các vết nám, mụn trứng cá; da cũng trở nên rất nhạy cảm, thường xuyên ngứa rát, châm chích... Ngưng thoa kem, những tổn thương da vẫn tiếp diễn. Bệnh nhân có hiện tượng "lệ thuộc kem trộn", da sạm hoặc mụn nhiều hơn, ngứa nhiều hơn khi ngừng sử dụng.

Bệnh nhân khám da tại Bệnh viện Da liễu TP HCM. Ảnh: Lan Anh

Theo bác sĩ Phan Ngọc Huy, Bệnh viện Da liễu TP HCM, thủy ngân khi tích tụ quá nhiều trong cơ thể có thể gây độc hại, dẫn tới một loạt triệu chứng ngộ độc như mệt mỏi, đờ đẫn, đau đầu, ho, đau tức ngực, khó thở, viêm mô phổi. Bệnh nhân có thể thay đổi hành vi như cáu kỉnh, trầm cảm hoặc dễ bị kích động, thiếu tập trung... Các loại kem chứa thủy ngân không được xử lý đúng cách, khi thải vào nguồn nước có thể đi vào chuỗi thức ăn ảnh hưởng sức khỏe con người. Đặc biệt, phụ nữ có thai ăn thủy hải sản nhiễm thủy ngân sẽ tác động đến sự phát triển thần kinh thai nhi.

"Những trường hợp da bị nhiễm độc thủy ngân thường điều trị khó khăn và kéo dài vài tháng, có thể không phục hồi hoàn toàn làn da như ban đầu", bác sĩ chia sẻ.

Bác sĩ khuyến cáo để có làn da khỏe đẹp cần chế độ ăn uống, sinh hoạt phù hợp, tập thể dục. Thường xuyên chăm sóc da hàng ngày với các bước cơ bản bao gồm rửa mặt, kem chống nắng và dưỡng ẩm, hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Nên tham vấn bác sĩ da liễu để chọn lựa mỹ phẩm có thành phần làm trắng da an toàn, phù hợp từng loại da.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ khuyến cáo người dùng nên kiểm tra nhãn mác các mỹ phẩm chăm sóc da đang sử dụng. Ngưng dùng ngay và báo cho cơ quan chức năng nếu phát hiện mỹ phẩm chứa một trong các thành phần như mercurous chloride, mercuric, mercurio, mercury, methylmercury... Ngoài ra, người tiêu dùng nên tự kiểm tra bao bì sản phẩm (thiết kế bao bì không rõ nét, nhạt nhòe, hạn sử dụng không rõ), chất lượng sản phẩm (màu sắc, mùi, hình dạng), kiểm tra mã vạch, nguồn gốc xuất xứ mỹ phẩm trước khi sử dụng.

Lê Phương