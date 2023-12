Kem Tràng Tiền vào danh sách 'quán kem huyền thoại'

Kem Tràng Tiền ở quận Hoàn Kiếm được đánh giá là một phần của di sản ẩm thực Việt, lọt top 100 nơi bán kem huyền thoại của Taste Altas.

Ngày 14/12, trang web ẩm thực nổi tiếng thế giới Taste Atlas công bố danh sách Most Iconic Food Places in the World (Những nơi bán đồ ăn mang tính biểu tượng nhất thế giới 2023), nhằm vinh danh các quán ăn truyền thống phục vụ các món địa phương. Những điểm đến này được chọn dựa trên các tiêu chí: lâu đời, uy tín, vị thế mang tính biểu tượng của nhà hàng cũng như các món ăn của nhà hàng đó, đánh giá của thực khách và chuyên gia.

Các nhà hàng được chia thành ba hạng mục nhỏ hơn gồm: quán kem, quán bán đồ tráng miệng và quán ăn. Kem Tràng Tiền được vinh danh trong top 100 Most Legendary Ice Cream Places (Những quán kem huyền thoại) và xếp thứ 13.

4 loại kem que Tràng Tiền truyền thống: sữa dừa, ca cao, đậu xanh và chocolate. Ảnh: Wiki

Nằm ở 35 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Kem Tràng Tiền là địa chỉ yêu thích của thực khách địa phương và quốc tế khi đến thủ đô Hà Nội. Mở cửa đón khách từ những năm 1950, địa chỉ kem này được các chuyên gia của Taste Atlas đánh giá cao và công nhận là một phần của di sản ẩm thực Hà Nội. Loại kem được nhiều khách quốc tế yêu thích nhất tại cửa hàng là kem sữa dừa.

Phở Thìn được vinh danh trong top 150 Most Legendary Restaurants, các quán ăn địa phương mang tính biểu tượng, xếp thứ 63. Quán mở cửa từ những năm 1970. Ngày nay quán là điểm đến yêu thích của thực khách trong và ngoài nước, những người mong muốn trải nghiệm cảm giác đích thực của một tô phở truyền thống của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.

Bên cạnh đó, Taste Atlas cũng đưa ra gợi ý về các quán ăn ngon khác tại Việt Nam như: Bún chả Hương Liên, Phở Bát Đàn, Bún riêu qua Hàng Bạc, Bún chả Đắc Kim, Phở 10.

10 quán kem hàng đầu thế giới 10 quán ăn hàng đầu thế giới 1. Giolitti, Rome, Italy

2. Rapanui, Buenos Aires, Argentina

3. Sorveteria da Ribeira, Salvador, Brazil

4. Leopold's Ice Cream, Savannah, Mỹ

5. Ted Drewes Frozen Custard, St. Louis, Mỹ

6. Zangrandi Ice Cream, Surabaya, Indonesia

7. Pabba's, Mangalore, Ấn Độ

8. Heladería Cadore, Buenos Aires, Argentina

9. Palazzo del Freddo di Giovanni Fassi, Rome, Italy

10. Eissalon Tichy, Vienna, Áo 1. Figlmüller, Vienna, Áo

2. L'Antica Pizzeria da Michele, Naples, Italy

3. Hofbräuhaus München, Munich, Đức

4. Gino e Toto Sorbillo, Naples, Italy

5. Paragon Restaurant, Kozhikode, Ấn Độ

6. Tunday Kababi, Lucknow, Ấn Độ

7. Café de Tacuba, Mexico city, Mexico

8. Trattoria Vecchia Roma, Rome, Italy

9. Warung Mak Beng, Bali, Indonesia

10. Peter Cat, Kolkata, Ấn Độ

Những nơi bán đồ ăn mang tính biểu tượng nhất thế giới là bảng xếp hạng nằm trong khuôn khổ giải thưởng thường niên Taste Atlas Awards, dựa trên sự bình chọn và chấm điểm của các chuyên gia ẩm thực, đầu bếp, thực khách khắp thế giới. Năm 2023, có hơn 400.000 phiếu bầu và chấm điểm các nền ẩm thực gửi cho sự kiện này. Tiêu chí xếp hạng dựa trên tổng điểm của hơn 50 món ăn cùng các sản phẩm ẩm thực địa phương.

Các hạng mục khác cũng được nhắc đến gồm 100 Best Dishes (100 món ngon nhất thế giới), Best Food Cities & regions (Những thành phố, khu vực có đồ ăn ngon nhất), 100 Best Cuisines in the World (Những nền ẩm thực ngon nhất thế giới)

Được thành lập vào 2015, Taste Atlaskết nối với 9.000 nhà hàng địa phương, giới thiệu hơn 10.000 món ăn đến với độc giả, hàng nghìn đánh giá, nghiên cứu của các chuyên gia ẩm thực, đầu bếp. Trang web có định hướng trở thành bản đồ thế giới về các món ăn truyền thống được làm từ nguyên liệu địa phương.

Anh Minh (Theo Taste Atlas)